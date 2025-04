Woda owsiana, czyli wywar z płatków owsianych, może wspierać odchudzanie. Sprawdź, jakie składniki odpowiedzialne są za odchudzające działanie wody owsianej i jak pić wywar, by najlepiej z niego skorzystać.

Woda owsiana powstaje ze zblendowanych płatków owsianych z wodą. Woda owsiana to podobny napój do domowego mleka owsianego. W skład wody owsianej wchodzą więc: woda, węglowodany wymyte z płatków owsianych, rozpuszczalny błonnik, minerały i ewentualne dodatki.

Dokładna kaloryczność i skład wody owsianej zależą od przepisu, jaki wykorzystasz, by sporządzić ten napój. Im dłużej będziesz blendować płatki owsiane z wodą, tym więcej składników przeniknie do wody owsianej. Jeśli zalejesz płatki owsiane gorącą wodą, by zrobić wodę owsianą na odchudzanie, do napoju przeniknie więcej błonnika rozpuszczalnego. Czas moczenia płatków, czas blendowania i inne składniki w wodzie owsianej wpływają także na ostateczną zawartość makro i mikroskładników.

Uśredniając, woda owsiana może mieć skład podobny do domowego mleka owsianego. Dostarcza więc w 100 ml ok.:

kalorie: 50 kcal/ 100 ml

białko: 1,25 g

tłuszcz: 2 g

węglowodany: 6,7 g

błonnik: 0,8 g

inne składniki: fosfor, wapń, żelazo, potas, cynk, witamina E, witaminy z grupy B.

Zwolennicy wody owsianej na odchudzanie twierdzą, że jej regularne picie wywiera następujące efekty:

zmniejsza uczucie głodu ;

; obniża zachcianki na słodycze i przekąski;

na słodycze i przekąski; pomaga uporać się ze skokami cukru;

przedłuża sytość poposiłkową.

To efekty wywaru z płatków owsianych potwierdzone głównie samoobserwacją. Oficjalnie woda owsiana nie została przebadana pod tym kątem i nie zostało jej udowodnione działanie odchudzające.

Woda owsiana ma działać na odchudzanie w kilku mechanizmach:

ma zwiększać sytość i zmniejszać chęć na podjadanie ;

; ma dostarczać błonnika ;

; ma obniżać cukier we krwi.

Dwa z pierwsze powyższych mechanizmów, jakie przypisują wodzie owsianej na odchudzanie zwolennicy tej metody, można uzasadnić. Trzeci jest jednak zupełnie nieprawidłowy, a może być wręcz szkodliwy.

Woda owsiana na odchudzanie - dostarcza błonnika?

Płatki owsiane to faktycznie jedno z lepszych źródeł błonnika pokarmowego. Nie cały błonnik przechodzi jednak do wody owsianej. Woda owsiana może zawierać rozpuszczalne frakcje błonnika pokarmowego, między innymi beta-glukany.

Beta-glukany to typ błonnika pokarmowego, który jest najbardziej ceniony przy stosowaniu wody owsianej na odchudzanie. Fakt, woda owsiana dostarcza błonnika rozpuszczalnego w wodzie, czyli tego, który potencjalnie może np. obniżać cholesterol. Woda owsiana nie jest jednak źródłem błonnika nierozpuszczalnego (w przeciwieństwie do płatków owsianych). Nie wspomoże więc pracy jelit i nie ułatwi wypróżniania w typowy dla błonnika nierozpuszczalnego sposób.

Płatki owsiane zawierają 10 g błonnika w 100 g, w 100 ml wody owsianej jest go jednak tylko ok. 2 g.

Woda owsiana na odchudzanie - hamuje apetyt i zwiększa sytość?

Ustaliliśmy już, że do wody owsianej może przenikać pewien rodzaj błonnika ropzuszczalnego - beta-glukany. To związki, które faktycznie mogą hamować uczucie głodu, spowalniać trawienie i opóźniać opróżnianie żołądka. Dzięki temu picie wody owsianej może zmniejszyć chęć na przekąski i podjadanie. Jeśli woda owsiana działa na ciebie w ten sposób, może łatwiej wytworzysz deficyt energetyczny i wtedy schudniesz. Żeby zwiększyć zawartość beta-glukanów w wodzie owsianej, zalej płatki owsiane wrzątkiem, a nie zimną wodą.

Sama woda owsiana nie ma jednak właściwości odchudzających per se. Pamiętaj, że dostarcza też kalorii (ok. 40-50 kcal/ 100 ml). Nie można pić jej więc „bezkarnie". Wypróbuj wodę owsianą na odchudzanie jeśli masz taką ochotę, jednak nie przypisuj jej magicznych właściwości odchudzających.

Woda owsiana na odchudzanie - pozytywny wpływ na glikemię?

Wiele artykułów na stronach internetowych twierdzi, że woda owsiana ma doskonały wpływ na glikemię poposiłkową i może wręcz obniżać cukier. To błędne stwierdzenie, które może być dla cukrzyków wręcz szkodliwe. Woda owsiana jest sama w sobie źródłem węglowodanów. Dostarcza ok. 7 g węglowodanów na 100 ml.

Osoby zmagające się z problemami z cukrem nie mogą pić jej więc bezkarnie z nadzieją na magiczne obniżenie glikemii. Fakt, przy cukrzycy i insulinooporności płatki owsiane nie są zakazane, mogą być składnikiem zdrowej diety. Lepiej jeść je jednak w całości, niż przerabiać na wodę owsianą, z której węglowodany wchłaniają się znacznie szybciej. Nie licz więc na to, że picie wody owsianej pozwoli ci pozbyć się brzucha insulinowego.

Składniki:

200 g płatków owsianych górskich,

1 l gorącej wody,

opcjonalnie: cynamon, wanilia, kardamon, chili, kurkuma, imbir lub inne przyprawy przyspieszające metabolizm.

Sposób przygotowania:

Wsyp płatki do blendera kielichowego. Zalej płatki gorącą wodą. Odczekaj min. 20 minut, możesz zostawić też płatki na noc. Blenduj dokładnie miksturę przez ok. 5 minut. Za pomocą drobnego sita lub gazy oddziel płatki owsiane od powstałej wody owsianej. Do wody owsianej dodaj wybrane przyprawy. Przelej do butelki, odstaw do lodówki i wykorzystaj w ciągu 48 h.

fot. Woda owsiana na odchudzanie/ Adobe Stock, severga

Jest kilka metod picia wody owsianej na odchudzanie.

Picie wody owsianej na czczo . Pozwala opóźnić porę zjedzenia pierwszego posiłku.

. Pozwala opóźnić porę zjedzenia pierwszego posiłku. Picie wody owsianej przed posiłkiem (ok. 100 ml, 15 minut przed posiłkiem). Pozwala na szybsze odczucie sytości i zjedzenie mniejszej porcji.

(ok. 100 ml, 15 minut przed posiłkiem). Pozwala na szybsze odczucie sytości i zjedzenie mniejszej porcji. Picie wody owsianej, gdy poczujesz zachciankę . Napij się wody owsianej, gdy zechcesz sięgnąć po przekąskę.

. Napij się wody owsianej, gdy zechcesz sięgnąć po przekąskę. Picie wody owsianej 3 razy w ciągu dnia. 100 ml wody owsianej wypij: rano, po południu i wieczorem.

Każda z wymienionych metod może być zastosowana. Dobierz ją w zależności od tego, jaki jest twój największy problem z odchudzaniem. Jeśli jesz zbyt duże porcje posiłków, pij wodę owsianą przed posiłkami. Jeśli jesz z nudów, pij zamiast tego wodę owsianą.

Pamiętaj, że picie wody owsianej (szczególnie w większej porcji) nie jest polecane cukrzykom i osobom z insulinoopornością. Osoby z przeciwwskazaniami do jedzenia płatków owsianych też powinny wstrzymać się z piciem wywaru z płatków owsianych.

