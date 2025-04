Pomiar składu ciała i jego analiza... po takich słowach niejednemu z nas włosy staja dęba, a stres dopada nawet największe zakamarki naszego organizmu. Na czym polega owo badanie? Czego na jego podstawie możemy się dowiedzieć?

Otóż często nasze ciało - choć może wydawać się zdrowe - skrywa tajemnice, do których nie mamy dostępu. Aby lepiej poznać jego parametry, dietetycy zanim przepiszą dietę, przeprowadzają analizę składu ciała. To właśnie na jej podstawie dobierają indywidualny jadłospis, idealnie przystosowany do potrzeb naszego organizmu.

Film został nakręcony w Instytucie Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej Sanvita. Odwiedź stronę również na Facebooku!