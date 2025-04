Wiosenne sałatki - smaczne, zdrowe i lekkie

Przed wami garść inspiracji na wiosenne bomby witaminowe. Wiosenna sałatka z jajkiem, szpinak z grillowanym kurczakiem z malinami, brokuły z fetą i migdałami, to tylko kilka z naszych propozycji, które z pewnością wam zasmakują.



Najwyższy czas przywitać wiosnę także na naszym talerzu. Pełne witamin, świeże, pachnące warzywa i owoce, to jest to, czego teraz najbardziej potrzebujemy. To one pomogą nam wrócić do pełni sił po długiej zimie. Przygotowuje się je błyskawicznie, są lekkie, sycące i bardzo smaczne.

Zobaczcie kilka przepisów na wiosenne sałatki:

Wiosenna sałatka z jajkiem

Do przygotowania potrzebne nam będzie:

sałata lodowa

świeży ogórek

kilka rzodkiewek

szczypiorek

4 jaja

oliwa z oliwek

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Sałatę umyć i porwać na kawałki. Jajka ugotować na twardo i pokroić w ósemki. Rzodkiewkę, ogórka pokroić w paseczki. Szczypiorek posiekać. Przyprawić solą i pieprzem, dokładnie wymieszać, polać oliwą z oliwek.

Brokuły z fetą i migdałami

Do przygotowania potrzebne nam będzie:

Czy wiesz, że...

Migdały korzystnie wpływają na zdrowie, zwłaszcza układu krwionośnego i zmniejszenie ryzyka choroby wieńcowej serca, gdyż są bogatym źródłem magnezu, potasu, fosforu,

brokuł

ser feta

płatki migdałowe

3 ząbki czosnku

oliwa z oliwek ok. 6 łyżek

Sposób przygotowania:

Brokuły ugotować w osolonej wodzie, podzielić na różyczki. Fetę kroimy w kostkę, na suchej patelni prażymy migdały. Czosnek przeciskamy przez praskę, łączymy z oliwą z oliwek.

Układamy na półmisku brokuły, na nich pokrojony w kosteczkę fetę, polewamy sosem i posypujemy prażonymi migdałami.

Sałatka z wędzonym łososiem

Do przygotowania potrzebne nam będzie:

200 g wędzonego łososia

ser feta

sałata lodowa

duża czerwona cebula

pieprz

sok z cytryny

Sposób przygotowania:

Sałatę rwiemy na kawałki, układamy na talerzu. Na to kładziemy pokrojoną w kostkę fetę. Łososia dzielimy na kawałki i kładziemy na fetę. Lekko skrapiamy sokiem z cytryny. Cebulę kroimy w cienkie piórka i rozrzucamy na sałatkę. Całość możemy posypać świeżo zielonym pieprzem.

Szpinak z malinami i grillowanym kurczakiem

Do przygotowania potrzebne nam będzie:

świeży szpinak (można zastąpić sałatą)

garść malin

2 filety z kurczaka

marynata do mięsa (oliwa z oliwek, papryka słodka i ostra w proszku, sól, pieprz, czosnek)

pomidorki koktajlowe

sos do sałatki (2 łyżki miodu płynnego, 2 łyżki octu, 2 łyzki oliwy z oliwek, 2 łyżki musztardy Dijon)

Sposób przygotowania:

Składniki marynaty łączymy, wkładamy filety i marynujemy około 3 godzin. Wkładamy na rozgrzany grill, bądź patelnię do grillowania i grillujemy przez około 10 minut z każdej strony.

Listki szpinaku mieszamy z pokrojonymi na pół pomidorkami koktajlowymi, malinami. Polewamy sosem i układamy pokrojonego w dużą kostkę ciepłego kurczaka.

Kolorowa bomba witaminowa

Do przygotowania potrzebne nam będzie:

kapusta pekińska

1 papryka żółta

2 pomidory

1 ogórek sałatkowy

pęczek szczypiorku

pęczek koperku

pęczek rzodkiewek

majonez

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki krpoimy, przyprawiamy solą, pieprzem i łączymi z kilkoma łyżkami majonezu.

Zdjęcia w artykule: Depositphotos