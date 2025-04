40 dni postu od słodyczy

Wielki Post to dla chrześcijan czas pokuty i przygotowania do Wielkanocy, i być może sądzisz, że wielkopostne postanowienia powinny rozwijać duszę, a nie sprowadzać się do pracy nad ciałem. Nie ma się jednak co oszukiwać - najwięcej postanowień – zarówno tych noworocznych, wiosennych jak i wielkopostnych dotyczy właśnie odchudzania! To dlatego w środę popielcową na forach internetowych o odchudzaniu mamy wysyp wątków o nazwie "40 dni bez słodyczy".

Ty także możesz wykorzystać ten czas – to nie tylko sprawa ciała, lecz także ducha – w końcu pracujesz nad sobą i ćwiczysz silną wolę, a ta przyda się także w innych sytuacjach.

Najważniejszy jest plan

Aby ułatwić sobie wytrwanie w postanowieniu odstawienia słodyczy zaplanuj sobie nagrodę, jaką sprawisz sobie po 40 dniach. Może niekoniecznie powinna nią być cała wielkanocna pascha albo blacha sernika, ale być może uda ci się doczekać bluzki w rozmiarze mniejszym niż twój obecny? Jeśli jesteś wyjątkowym smakoszem słodyczy utniesz w ten sposób dopływ mało wartościowych kalorii.

Uzależnienie od słodyczy - czym się objawia i jak je pokonać?

Jak zmotywować się do wytrwania w dietetycznym postanowieniu?

Każdy z nas ma inne motywacje dotyczące dietetycznych postanowień – dla jednych wystarczającą motywacja będzie udowodnienie sobie, że potrafią, inni – potrzebują wyraźnej nagrody w postaci pozytywnej zmiany wyglądu.

Dodatkową zaletą odstawienia słodyczy może okazać się zażegnanie problemów z cerą – zbyt dużo cukru w diecie sprawia, że skóra traci elastyczność, w efekcie więc pojawia się na niej więcej zmarszczek. Ograniczenie spożycia produktów o wysokim indeksie glikemicznym zminimalizuje także występowanie stanów zapalnych, które objawia się zmianami trądzikowymi.

Za każdy dzień bez słodyczy wrzuć 2 zł do słoiczka – po 40 dniach na pewno kupisz sobie kosmetyk czy bransoletkę, na którą szkoda było ci wydawać pieniądze. W dodatku zupełnie nie odczujesz uszczuplenia portfela - inaczej zapewne przeznaczyłabyś te środki na czekoladę, batona czy pączka.

Kaloryczność wybranych słodyczy

Do sięgania po słodycze być może zniechęci cię ich kaloryczność. Oto wybrane słodycze i ich wartość kaloryczna.

2 rządki mlecznej czekolady - ok. 200 kcal

1 mały batonik chałwa - ok. 520 kcal

1 porcja sernika wiedeńskiego 120 g - ok. 305 kcal

6 kuleczek Rafaello - ok. 360 kcal

3 gałki lodów czekoladowych - ok. 270 kcal

1 bogato dekorowany pączek - nawet 400 kcal

1 jagodzianka - 340 kcal

słodka bułka maślana - ok. 300 kcal

kawałek Tiramisu - nawet 600 kcal

Czym zastępować słodycze?