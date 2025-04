Przyczyną takiego stanu rzeczy najczęściej jest nieodpowiednia dieta w ciągu całego dnia. Osoby, które mają problem z wieczornymi napadami głodu, zwykle jedzą nieregularnie, pomijają niektóre posiłki i nie zachowują 3-godzinnego odstępu między kolejnymi daniami.

Wiele osób starających się zgubić nadwagę pomija poszczególne posiłki twierdząc, że dzięki temu zmniejsza ilość kalorii zjedzoną w ciągu dnia. Niestety często sytuacja ta obraca się przeciwko nim. W jaki sposób?

Pomijając posiłki i tym samym wydłużając przerwę między nimi, nasz poziom glukozy we krwi drastycznie spada. W efekcie pod koniec dnia rzucamy się na lodówkę i obiecujemy sobie, że dietę odchudzającą rozpoczniemy od jutra...

Takie postępowanie to prosta droga do pojawienia się otyłości. Zjedzenie ogromu kalorii podczas jednego posiłku obciąża naszą wątrobę, rozciąga żołądek i skutkuje gwałtownym wyrzutem insuliny (w związku ze wzrostem poziomu glukozy we krwi).

Organizm nie jest w stanie jednorazowo poradzić sobie z taką ilością dostarczonej energii, dlatego gromadzi ją w postaci tłuszczu. Dzięki temu jest w stanie utrzymać podstawowe funkcje życiowe podczas długich godzin, które stanowią przerwy między kolejnymi posiłkami.

