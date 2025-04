Węglowodany to grupa związków chemicznych składających się z węgla wodoru i tlenu. Spośród wszystkich cech, najbardziej charakterystyczną jest ich słodki smak. Ze względu na budowę można wyróżnić dwa rodzaje węglowodanów - proste i złożone.

Reklama

Uwaga! Węglowodany w diecie zdrowego człowieka powinny pokrywać około 60% dziennego zapotrzebowania energetycznego.

Węglowodany proste

Należą do nich monosacharydy czyli np. glukoza, fruktoza oraz cukry złożone (m. in. sacharoza, laktoza). To właśnie z tej grupy węglowodanów powinnaś zrezygnować, jeśli nie chcesz przybierać na wadze. Dlaczego? Bo węglowodany proste są bardzo szybko trawione przez ludzki organizm i doprowadzają do rzutów insulinowych, co skutkuje pojawieniem się senności po posiłku oraz sprzyja atakom wilczego głodu.

Jesteś głodna? Nie sięgaj po te produkty, bo przytyjesz!

Te wszystkie czynniki sprawiają, że węglowodany proste sprzyjają odkładaniu się tłuszczu w organizmie, a w efekcie - prowadzą do nadwagi.

Produkty, które znajdują się w grupie węglowodanów prostych to: słodkie napoje gazowane, słodycze (od żelków, po cukierki i batony), pszenne pieczywo (kajzerki, biały chleb, ciasto francuskie, bagietki, ciabatki), pszenny makaron.

Węglowodany złożone

Węglowodany złożone to ta grupa produktów, z której powinnaś śmiało korzystać każdego dnia! Są zdecydowanie wolniej trawione przez ludzki organizm od węglowodanów prostych, dzięki czemu nie sprzyjają tyciu. Dodatkowo nie powodują skoków insulinowych, przez co po posiłku jesteś pełna energii i po upływie kilku minut nie odczuwasz ponownie głodu. Istotny jest również fakt, że węglowodany złożone często obfitują również w błonnik, który wspomaga trawienie i sprzyja odchudzaniu.

Produktami, które zaliczamy do grupy węglowodanów złożonych zaliczamy wszelkie kasze (np. gryczana, jęczmienna, bulgur, jaglana), ciemne pieczywo na bazie żytniej mąki, płatki owsiane (jedno z najlepszych źródeł błonnika!), warzywa strączkowe (fasola, cieciorka, soczewica), pełnoziarniste makarony.

Uwaga! Węglowodany złożone powinny każdego dnia gościć na twoim talerzu - również wtedy, gdy starasz się zrzucić kilka kilogramów. To właśnie one stanowią najlepsze źródło energii, a ich wyłączenie z jadłospisu najczęściej skutkuje późniejszym pojawieniem się efektu jojo. Jeśli zatem postanowiłaś je ograniczyć, musisz liczyć się z faktem, że to działanie narobi więcej szkody niż pożytku...

Reklama

Wieczorny głód? Znamy 6 sposobów na jego ograniczenie. One naprawdę działają!