Dieta norweska od lat cieszy się ogromną popularnością, choć jest trudna w realizacji. Jaki jest tego powód? Szybka utrata masy ciała! Jakie są konsekwencje stosowania diety norweskiej (niektóre poważne dla zdrowia)? Co powinnaś o niej wiedzieć?

1. Dieta norweska jest bardzo niskokaloryczna

Jadłospis diety norweskiej dostarcza od 400 do 800 kcal na dobę. To znacznie poniżej zapotrzebowania zdrowej kobiety. Zastosowanie tak niskiej kaloryczności skutkuje spadkiem tempa przemiany materii. Dochodzi do obniżenia masy ciała, ale tylko niewielka część spadku to tkanka tłuszczowa. Na tej diecie tracisz dużą ilość płynów i spalasz masę mięśniową. Jeśli zdecydujesz się na zastosowanie diety norweskiej pamiętaj, by pić minimum 2 litry płynów dziennie.

2. Dieta norweska jest niedoborowa

Nie ma fizycznej możliwości, by w tak niskiej kaloryczności zmieścić odpowiednią ilość składników pokarmowych i odżywczych. Dieta norweska jest szalenie niedoborowa, dlatego nie powinnaś stosować jej częściej niż raz w roku. Najlepiej w ogóle z niej zrezygnuj. Umów się z dietetykiem, który zaplanuje indywidualnie dopasowaną dla ciebie dietę.

3. Dieta norweska jest monotonna

Jesteś gotowa na dużą ilość kawy, jajek, sałaty, mięsa i grejpfrutów? Na tym właśnie bazuje dieta norweska. 14 monotonnych, powtarzalnych dni. Część osób po zastosowaniu diety przez długi czas nie może nawet patrzeć na te produkty.

4. Dieta norweska wywołuje efekt jo-jo

Gwałtowny spadek masy ciała i zwolnienie temat przemiany materii zawsze skutkuje efektem jo-jo. Niektórzy po zakończeniu diety norweskiej tyją więcej niż udało im się zrzucić. Gra „niewarta świeczki”.

5. Dieta norweska może być niebezpieczna

Ta dieta u zdrowych osób wywołuje znaczne osłabienie, zawroty głowy, a nawet omdlenia. Dieta norweska jest szczególnie niebezpieczna dla osób z insulinoopornością, czy cukrzycą typu II, bo może prowadzić do obniżonego stężenia glukozy we krwi, czyli tzw. hipoglikemii. Najpoważniejszym powikłaniem hipoglikemii jest śpiączka.

