Znasz to frustrujące uczucie, kiedy z dnia na dzień na wadze widzisz 2 kg więcej? Zastanawiasz się, skąd to się wzięło? Pamiętaj, że w ciągu doby nie możesz przytyć znacząco w tkance tłuszczowej. Zmiany dobowe zawsze związane są z różnicą w ilości płynów w ciele. Co z tego skoro i tak się denerwujesz? Potrzebujesz dowodów, że to nie tłuszcz? Waż się na domowym analizatorze składu ciała! Wynik rozwieje twoje wątpliwości!

Reklama

Jak działa waga z pomiarem % zawartości tkanki tłuszczowej?

Waga łazienkowa z pomiarem tłuszczu działa w oparciu o przewodnictwo prądu. Tkanka mięśniowa i narządy wewnętrzne zbudowane są w blisko 70% z wody. Tkanka tłuszczowa ma znacznie mniej wody (około 30%).

Na analizatorze składu ciała umieszczone są elektrody, które emitują prąd o niskim natężeniu. Zapewne pamiętasz ze szkoły, że woda świetnie przewodzi prąd. Tak samo dzieje się w ciele. Tkanki dobrze nawodnione przewodzą prąd znacznie lepiej niż tłuszcz. Dzięki temu domowy analizator może wyznaczyć % zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie.

Jak wybrać domowy analizator składu ciała?

Przede wszystkim zwróć uwagę na wielkość elektrod. Na wadze z pomiarem tłuszczu stajesz bosymi stopami, a elektroda powinna pokrywać swoją wielkością całą powierzchnię stopy. Analizatory z małymi elektrodami (cienkie paseczki albo niewielkie kropki) dają bardzo nieprecyzyjne wyniki.

Domowy analizator składu ciała możesz kupić już od 100 zł. Jeśli możesz pozwolić sobie na większy wydatek wybierz sprzęt, który ma także dodatkowe elektrody na wyciąganym panelu, które chwytasz dłońmi. Dzięki temu analiza będzie dużo dokładniejsza.

Stawiaj na solidną budowę i znana markę (np.Tanita, Omron).

Jak wykonywać analizę składu ciała?

Pomiar domowym analizatorem składu ciała wykonuj rano, nago, po oddaniu moczu. Warunki zawsze powinny być do siebie zbliżone. Nie ma sensu ważyć się rano, w środku dnia i wieczorem. Pamiętaj, że na twoje nawodnienie duży wpływ ma cykl miesięczny. Część kobiet przed menstruacją i w jej trakcie zatrzymuje więcej płynów niż zazwyczaj.

Większość modeli pozwala na stworzenie indywidualnych profili użytkowników i zapisywanie danych. Dzięki temu możesz śledzić swoje postępy w okresie kilku, ostatnich miesięcy. Domowa waga z pomiarem tłuszczu ma granicę błędu rzędu 1-4%. Z tego powodu istotniejsza jest ogólna tendencja w dłuższym przedziale czasowym niż drobne różnice na plus/minus pojawiające się z dnia na dzień.

Jeśli zależy ci na bardzo dokładnej analizie składu ciała i jej interpretacji wyników umów się na badanie w gabinecie dietetyka.

Reklama

Dowiedz się więcej:

15 lat młodsza w 3 miesiące? To możliwe! 3 kroki, by obniżyć wiek metaboliczny

Ile „powinnaś” ważyć? Czy idealna masa ciała istnieje?

Porady dietetyka: jaki jest optymalny dla ciebie poziom tkanki tłuszczowej?