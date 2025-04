Zdaniem redaktorki:

Nie mam dużej nadwagi (właściwie BMI cały czas w normie), ale zaczęłam się niepokoić rosnącym obwodem talii. Dlatego gdy zapadła decyzja, że piszemy o diecie białkowej, zgodziłam się zostać królikiem doświadczalnym. Wiele osób chwali ją – głównie za szybkie rezultaty i brak efektu jo-jo. Niektórzy eksperci krytykują jej możliwe skutki uboczne. Ja po trzech tygodniach jestem lżejsza o ponad 5 kg, a wyniki badań mam w normie. Nie mam problemów z zaparciami, za to czasami męczy mnie zgaga. Oto moje główne spostrzeżenia na temat diety Dukana:

* Jest rzeczywiście skuteczna, pod warunkiem że ściśle trzymamy się zasad. Fora internetowe miłośników protala bywają pomocne, ale trzeba podchodzić z dużą rezerwą do wariacji na temat przepisów i produktów. Lepiej trzymać się ściśle książki („Nie potrafię schudnąć").

* Nie ma sensu przeciągać pierwszej fazy powyżej 5 dni. Ja zrzuciłam pierwsze 3,5 kg w ciągu 3 dni, potem waga stanęła w miejscu, mimo że jadłam samo białko przez 10 dni. Nie ruszyła się również na etapie mieszanym. Dopiero w następnej fazie białkowej zrzuciłam kolejne 2 kg.

* To nie jest dieta dla miłośników pieczywa i ziemniaków. Na początku rzeczywiście człowiek się odzwyczaja od węglowodanów, ale potem bardzo zaczyna ich brakować, a zapach chleba jest pokusą nie do odparcia.

Zdaniem dietetyka:

Dieta Dukana rzeczywiście daje szybki efekt, np. u mężczyzn niechętnych do odchudzania. Stosowana krótko, jako motywator, nie zaszkodzi zdrowej osobie. Nie jest to jednak dobry sposób odżywiania na całe życie. Dieta ta obciąża wątrobę i nerki, może też zaburzać pracę przewodu pokarmowego. Powinni jej unikać ci, którzy mają jakiekolwiek problemy zdrowotne, kobiety w ciąży oraz dzieci i młodzież. Zanim poddasz się tej kuracji, zrób badania krwi i moczu, by upewnić się, że jesteś zdrowa. Powtarzaj je co 3 tygodnie, to pozwoli w porę wykryć ewentualne nieprawidłowości i przerwać dietę.