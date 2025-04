fot. Fotolia

Ponad połowa mam bardziej dba o bliskich niż o siebie

„Mamo, zadbaj też o swoje zdrowie” – pewnie tak większość maluszków powiedziałaby do swojej mamy wiedząc, jak rzadko to robi. A przecież zdrowie to jedna z najcenniejszych rzeczy jakie mamy. Dlaczego więc polskie mamy tak często zapominają o sobie? Przecież dbanie o zdrowie wcale nie musi być trudne i czasochłonne. Wystarczy wyrobić w sobie parę dobrych nawyków. Może Dzień Mamy to dobry początek, aby zacząć je wprowadzać w życie.

Ponad 50% badanych mam zadeklarowało, że brak czasu, pośpiech i zapomnienie to najczęstsze przyczyny nieprzestrzegania przez nie dobrych nawyków żywieniowych. Skoro mamy nie mają czasu na dbanie o jakość swojego odżywiania, to z pewnością nie znajdują go również na inne dobre zwyczaje związane z pielęgnacją swojego zdrowia.

Co ciekawe, większość z nich bez problemu znajduje czas na zadbanie o zdrowie najbliższych.

Jak mama ma znaleźć czas na aktywność fizyczną?

Wystarczy pół godziny aktywności fizycznej dziennie, abyśmy poczuli się lepiej. Wbrew pozorom stała, codzienna aktywność fizyczna dodaje energii, a nie ją odbiera. Potwierdzi to każdy kto zdecydował się chociażby na najprostszą jej formę. Najważniejszy jest bowiem sam ruch i jego regularność.

Zajęte mamy mogą wybrać półgodzinny, rodzinny spacer, wyjście na rower czy na rolki. Nie ma czasu, bo trzeba pomóc odrabiać lekcje? Podczas spaceru też można rozwiązywać zagadki matematyczne.

Mamo dostarcz sobie codziennie porcję witamin!

Aby czuć się dobrze, mieć ładną cerę i być pełną energii należy również zadbać o stałe dostarczanie organizmowi substancji niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania. I wcale nie musi oznaczać to spędzenia w kuchni połowy dnia. Wystarczy tylko umiejętnie dobierać produkty. Jak to zrobić podpowiada dr Katarzyna Stoś, prof. nadzw. Instytutu Żywności i Żywienia: „Nieodłącznym składnikiem zbilansowanej diety dzieci i dorosłych muszą być warzywa i owoce. Jednak nie zawsze jest czas na przygotowanie posiłku z ich udziałem. W takich sytuacjach warto sięgnąć po szklankę soku.

Jedna z 5 zalecanych porcji warzyw i owoców w ciągu dnia może być zastąpiona szklanką soku. Soki to produkty bogate w te same prozdrowotne składniki, co owoce i warzywa. Mają też zbliżoną do warzyw i owoców wartość odżywczą.

Szklanka soku dziennie to prosta forma na dostarczenie organizmowi wielu cennych substancji: witamin, składników mineralnych, antyoksydantów oraz innych biologicznie aktywnych składników. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że soki są źródłem witamin, składników mineralnych, innych składników odżywczych i błonnika. Składniki owoców, warzyw i soków mogą być dobrze wykorzystywane przez organizm dzieci i dorosłych. Uzupełnianie braków witamin i składników mineralnych suplementami diety nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Często lepiej zjeść warzywo, owoc lub wypić szklankę soku”.

Jesteś matką? Badaj się regularnie!

Każda mama powinna je robić. To jedna z podstaw dbania o zdrowie. I żadne wytłumaczenie, żaden brak czasu nie może stanąć na przeszkodzie. Najbardziej zajęte mamy powinny zaplanować swoje badania z dużym wyprzedzeniem. Można to zrobić, gdy zaczną się wakacje i dzieci wyjadą na kolonie lub do rodziny. Dobrze skorzystać z takich momentów i przeznaczyć je na zadbanie o siebie. W końcu każda mama powinna to robić z myślą o sobie, ale też z myślą o swoich najbliższych.

W codziennym natłoku spraw i pędzie życia trudno znaleźć czas na relaks. Ale żadna mama nie powinna rezygnować z chwil tylko dla siebie. Te chwile oddechu, kiedy można skoncentrować się na sobie są tak samo ważne jak wszystkie wcześniejsze zalecenia. Jak one powinny wyglądać, to już bardzo indywidualna kwestia. Dla jednych mam będzie to chwila z książką, dla innych długa ciepła kąpiel przy świecach. Inna zdecyduje się na wyjście z przyjaciółkami. Najważniejsze, by stały się rytuałem tylko dla nich.

Źródło: Materiały prasowe Rebel Media / Badanie KUPS, mamy dzieci w wieku 3-12 lat, N=200, CATI (wykonane w lutym 2015 r. przez Millward Brown)

