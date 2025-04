Vacu Shaper, znany również jako Vacu Well, reklamowany jest jako metoda redukcji tkanki tłuszczowej i cellulitu. Jest połączeniem steppera, bieżni lub rowerka z komorą do wytwarzania podciśnienia. Ośrodki dysponujące takimi urządzeniami przekonują, że jeśli twoją zmorą są grube uda, a zwykłe ćwiczenia na uda nie przynoszą efektu, trening vacu może ci pomóc w spaleniu opornej tkanki tłuszczowej.

Przed wejściem do kapsuły, należy założyć na siebie specjalny, piankowy pas, który wyglądem przypomina spódniczkę. Następnie wchodzi się do kapsuły, w której dolne partie ciała są szczelnie zamykane.

Trening odbywa się pod kontrolą elektronicznych czujników, które monitorują pracę serca. Podciśnienie wywołane chodzeniem na stepperze powoduje silne ukrwienie dolnych partii ciała od brzucha w dół, dzięki czemu ma przyspieszać metabolizm, dzięki czemu organizm w tych miejscach ma pozbywać się tkanki tłuszczowej.

Jeden zabieg trwać powinien 30 minut, w trakcie których należy spożyć 0,5 l niegazowanej wody mineralnej. Minimalna zalecana ilość zabiegów to 10, dla osiągnięcia trwałych i widocznych efektów zaleca się skorzystanie z 20 - 40 zabiegów Vacu Step.

Trenować można 3-4 razy w tygodniu, ale należy pamiętać, żeby przerwa pomiędzy poszczególnymi zabiegami nie przekraczała 2 dni.

Vacu Step likwiduje nie tylko skutki, ale także przyczyny powstawania cellulitu oraz nadmiaru tkanki tłuszczowej we wskazanych miejscach. Jest to obecnie najbardziej efektywna metoda dająca pewność sukcesu, pod warunkiem poddania się odpowiedniej ilości zabiegów.

Dla kogo trening w podciśnieniu?



Trening vacu jest szczególnie zalecany. osobom cierpiącym na:

otyłość,

nadwagę,

cellulit,

zespół zimnych stóp,

niezadowolenie ze swojej figury.

Maszyny z rodziny vacu shaper mają podobno niemal magiczne działanie. Osoby zainteresowane tego rodzaju „terapią” są informowane o następujących efektach ćwiczeń w podciśnieniu:

aktywizacja spalania tkanki tłuszczowej,

wielokrotnie szybsze spalanie tkanki tłuszczowej,

zanik cellulitu i likwidacja jego skutków u 77% użytkowników,

redukcja tkanki tłuszczowej z okolic talii, ud, pośladków, brzucha,

spadek wagi ciała (garderoba mniejsza o 2 numery),

poprawa cyrkulacji krwi i limfy,

poprawa przemiany materii,

modelowanie sylwetki,

korzystne samopoczucie i wzrost witalności,

likwidacja obrzęku nóg,

poprawa kondycji fizycznej.

Nie ma przy tym żadnej informacji o jakichkolwiek skutkach ubocznych działania Vacu shaper'a, a efekty jego działania utrzymują się podobno miesiącami. Po 10 treningach suma obwodów zmniejsza się rzekomo nawet o 30 cm.

fot. Vacu shaper: efekty/ Adobe Stock, hdesert

Jak działa Vacu shaper na organizm

Wszystkie poniższe informacje dostarczane są przez producentów maszyn Vacu shaper i ośrodki, w których można z nich korzystać.

Spalanie tłuszczu przy pomocy Vacu Step (Vacu Well) następuje przy dużo mniejszym wysiłku (jedynie przy 50% maksymalnego obciążenia dla serca) niż przy wysiłku fizycznym bez zastosowania podciśnienia.

Cząsteczki tłuszczu pobierane są dokładnie z okolic dotkniętych cellulitem – uda, pośladki, brzuch – z miejsc, gdzie wymuszono zwiększenie ukrwienia.

Żadna inna forma terapii nie powoduje rzeczywistego spalania tłuszczu. Większość terapii antycellulitowych polega na termicznym bądź mechanicznym wymuszaniu odwodnienia podskórnej tkanki tłuszczowej, przy czym zawartość tłuszczu pozostaje niezmieniona. Po przerwaniu zabiegów – w ciągu 14-20 dni – ilość wody w tkance zostaje uzupełniona przez organizm.

Zastosowanie metody Vacu Step powoduje rzeczywiste spalanie 20 do 50 gramów tłuszczu w trakcie jednego 30-minutowego zabiegu. W 1 kg tkanki tłuszczowej jest zawarta energia równoważna ok. 7600 kcal – czyli w ciągu jednego zabiegu możemy spalić 186 - 465 kcal.

W procesie spalania tłuszczu potrzeba 2 razy więcej tlenu niż przy spalaniu węglowodanów. Warunkiem prawidłowego przebiegu reakcji jest odpowiednio długotrwały wysiłek – co najmniej 20 minut przy 50% obciążeniu serca.

Panujące w kapsule podciśnienie poprawia również krążenie limfy, odpowiedzialnej za usuwanie nadmiernych płynów i produktów przemiany materii. Wynikiem jest wygładzenie skóry, poprawa jej jędrności, a w efekcie końcowym redukcja zbędnych centymetrów.

Podciśnienie powoduje także lepsze ukrwienie tkanek podskórnych, przez to lepszy transport tlenu i szybszy metabolizm w miejscach, gdzie gromadzi się tkanka tłuszczowa i substancje odpadowe. Specyficzny efekt podciśnienia generowany podczas treningu zwiększa ilość krwi dopływającej do tkanek tłuszczowych ulokowanych w udach, brzuchu, pośladkach i umożliwia usunięcie tłuszczu.

Z Vacu shapera nie każdy powinien korzystać. Głównym przeciwwskazaniem do stosowania tej metody odchudzania są żylaki i skłonność do pajączków.

Z urządzeń z podciśnieniem nie powinny też korzystać osoby z:

nadciśnieniem,

chorobami serca,

niektórymi chorobami ginekologicznymi,

zakrzepicą,

epilepsją,

cukrzycą,

przeziębieniem przebiegającym z osłabieniem i gorączką,

chorobą nowotworową,

tłuszczakami.

Vacu shaper a miesiączka

Miesiączka jest przeciwwskazaniem do treningu w vacu shaper. Najprawdopodobniej wynika to z wytwarzanego w kapsule podciśnienia, które może nasilać krwawienie, bo sama aktywność fizyczna podczas miesiączki nie jest zakazana. Zatem identyczny trening można z miesiączką wykonać na zwykłym odpowiedniku maszyny vacu shaper: rowerku, bieżni, stepperze.

Vacu Step został poddany szeregowi dokładnych testów w placówkach medycznych, które wykazały, iż jest metodą bezpieczną, gdyż stosowane podciśnienie jest naturalne i wolne od negatywnych skutków ubocznych. Zdrowe osoby mogą dowolnie korzystać z zabiegów. Nie jest wymagana kondycja fizyczna, ponieważ ćwiczenia nie są męczące i odbywają się przy minimalnym obciążeniu, pod stałą kontrolą i nadzorem elektronicznych czujników.

A co z faktyczną skutecznością Vacu shaper'ów? I tu zaczyna się problem. Jedyne badania, jakie przeprowadzono, aby zbadać, jak wpływają takie maszyny na spalanie tłuszczu, przeprowadzili ich producenci, w dodatku na bardzo małej grupie osób. Badanie to wykazało, że spalanie tłuszczu w podciśnieniu w czasie treningu może być nawet 75% wyższe niż na maszynie kardio bez podciśnienia.

Nie badano długoterminowych efektów takich treningów, więc tak naprawdę nie wiadomo, czy te wszystkie zachęcające informacje obiecujące trwałe zmniejszenie obwodów ciała po 10 zabiegach jest prawdą. Żaden poważny ośrodek naukowy nie prowadził badań na ten temat, a nawet nie wypowiada się o działaniu i skuteczności treningu w podciśnieniu.

Jedyne, z czym można na zdrowy rozsądek się zgodzić, to to, że podciśnienie może poprawiać krążenie krwi w skórze, a nawet może i w głębiej położonych tkankach, dzięki czemu przepływ krwi będzie w nich większy. Natomiast organizm po tłuszcz z tkanki tłuszczowej tylko wtedy, gdy będzie tego faktycznie potrzebował. Samo rozszerzenie naczyń krwionośnych nie spowoduje uwalniania z niej kwasów tłuszczowych.

Jeśli Vacu shaper do ciebie „przemawia”, nic nie stoi na przeszkodzie (o ile nie masz przeciwwskazań), aby go wypróbować. Być może dzięki niemu zaczniesz się ruszać i stosować dietę, a to już pierwszy krok do tego, aby faktycznie schudnąć.

Artykuł został pierwotnie opublikowany 31.07.2007.

