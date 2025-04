1. Zacznij kontrolować porcje

Przez pierwszy tydzień, gdy podejmiesz decyzję o zerwaniu z nałogiem, jedz słodycze równie często jak dotychczas, ale o połowę mniejsze porcje.

2. Znajdź godne zastępstwo

W drugim tygodniu, gdy tylko poczujesz, że nie wytrzymasz bez czegoś słodkiego ani minuty dłużej, sięgaj po owoce. Wprawdzie też zawierają cukier, ale inny niż w słodyczach. Po owocach glukoza we krwi oraz poziom insuliny rosną wolniej.

3. Spróbuj naturalnych słodzików

Jeśli jesz owoce, a mimo to wciąż masz ochotę na łakocie, to czasem, np. co drugi dzień, wypij herbatę posłodzoną stewią – to naturalny słodzik, dostępny w formie tabletek, proszku lub płynu. Unikaj słodzików sztucznych, typu aspartam czy cyklaminiany, bo wzmagają apetyt na słodycze.

4. Zastanów się przed zakupem

Gdy kupujesz słodycze do domu dla rodziny i wiesz, że także po nie czasem sięgniesz, zamiast ciastek lub cukierków wybierz żelki. Dzięki zawartości żelatyny cukier wchłania się z nich do krwi powoli, podobnie jak ten z owoców.

5. Postaw na trening!

Koniecznie zacznij ćwiczyć. Wysiłek fizyczny mobilizuje mózg do produkcji hormonu szczęścia. Wtedy pokusy na słodycze nie będzie.

6. Pozwól sobie na małe odstępstwo

Raz dziennie możesz zjeść małą kosteczkę gorzkiej czekolady. Ma mało cukru, a dużo kakao, które poprawia nastrój.

7. Wzbogać dietę o naturalne "zapychacze"

Dodawaj do potraw błonnik. Może to być preparat błonnika kupiony w aptece, ale równie dobry jest ten w postaci otrąb, zawarty w warzywach i płatkach zbożowych. Błonnik hamuje głód.

na podstawie tekstu opublikowanego w wyd. specjalny Poradnika domowego pod redakcją red. naczelnej Urszuli Zubczyńskiej