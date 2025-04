1. Białe pieczywo

Zauważyłaś, jak reaguje twój organizm, gdy przechodzisz obok piekarni ze świeżym pieczywem? Substancje zapachowe dodawane do ciasta sprawiają, że nie można mu się oprzeć...

2. Sól

Zdaniem ekspertów nadmierne używanie soli jest spowodowane uzależnieniem organizmu od jej smaku. Zauważyłaś, że z tygodnia na tydzień dodajesz jej coraz więcej? Jak najszybciej z tego zrezygnuj! Odzwyczajanie się od soli trwa ok. 2 tygodni.

3. Słodycze

Badania naukowe potwierdzają - cukier jest substancją spożywczą, która wykazuje najsilniejsze działanie uzależniające. Wszystko za sprawą dopaminy - hormonu, który jest wydzielany przez organizm po zjedzeniu czegoś słodkiego. To właśnie on poprawia twoje samopoczucie, niczym po zażyciu narkotyku...

4. Tłuste sosy

Większość z nas ma słabość do pysznych sosów, którymi oblany jest np. pszenny makaron. Tłuszcz jest nośnikiem smaku, który sprawia, że chętniej zamówimy takie danie w restauracji niż np. suchą kaszę z surówką i kawałkiem mięsa.

5. Ciasta

Często jedliśmy je jako dzieci i w efekcie - do dziś mamy do nich słabość. Jeśli będąc maluchem babcia raczyła cię świeżutkim ciastem drożdżowym czy karpatką, na pewno do dziś masz do niego słabość. To efekt nawyków, które były wypracowane od lat dziecięcych. I ciężko się ich oduczyć.

6. Chipsy

Zawierają ogrom soli i tłuszczu - głównych substancji niosących smak. Do tego ten zapach i chrupkość... STOP! Chipsy zwykle jemy w czasie oglądania TV, przez co nasze uzależnienie daje o sobie znać za każdym razem, gdy zasiadamy do ulubionego serialu. Musisz się tego oduczyć!

7. Frytki

W tym przypadku pojawia się po raz kolejny połączenie soli z tłuszczem, na którym smażymy ziemniaki. Często do samych frytek dodajemy jeszcze tłuste, majonezowe sosy czy keczup. To prosta droga do uzależnienia!

8. Pizza

Masz wrażenie, że im częściej jadasz pizzę, tym częściej masz na nią ochotę? Niestety większość pizzerii do wyrobu ciasta nie używa naturalnych produktów, a samej chemii. To ona sprawia, że ciasto jest pulchne, pięknie pachnie i tak samo pięknie... uzależni i powiększy twoje pośladki.

9. Lody

Po zjedzeniu loda czujesz się orzeźwiona i zadowolona? Wszystko przez cukier! Dodatkowo przerażającym jest fakt, że masz do wyboru tyle owocowych smaków...

