1. Tańcz

Zorganizuj imprezę w domu lub wybierz się ze znajomymi do jakiegoś klubu. Taniec - chociażby raz w tygodniu to ubytek nawet 600 kcal w ciągu kilku godzin! Pamiętaj jednak, by w czasie takich wypadów nie przesadzić z przekąskami i... alkoholem. Jest bardzo tuczący!

2. Nie pocieszaj się słodkim

Wiele z nas swoją jesienną chandrę leczy podjadaniem. Dlatego najlepiej, jeśli znajdziesz jakąś alternatywę dla słodyczy! Najlepszym pomysłem będą pokrojone na słupki warzywa!

3. Planuj wieczory

Pewnie zauważyłaś, że jeśli tylko spędzasz wieczór w domu, automatycznie zjadasz więcej na noc? By uniknąć takich sytuacji, staraj się planować wieczory w inny sposób, niż siedzenie przed telewizorem.

4. Spaceruj

Nawet jeśli pogoda nie jest idealna, nie wolno ci zrezygnować ze spacerów. W ich czasie nie tylko dotleniasz organizm, ale również spalasz kalorie, poprawiasz humor i... nie doprowadzasz do podjadania w czasie wieczornych seansów filmowych!

5. Ćwicz

Nie tylko nie przytyjesz, ale także poprawisz formę i wspaniale wyrzeźbisz swoją sylwetkę. Możesz zapisać się do klubu fitness lub popróbować z aktywnością w plenerze. A jeśli już kompletnie nie lubisz ani tego ani tego, ćwicz w domu!

6. Nie noś luźnych swetrów!

Czasem załóż obcisłą bluzkę - dzięki temu lepiej będziesz kontrolować swoje ciało. Dzięki takiemu strojowi nie przeoczysz momentu, w którym coś złego zacznie dziać się z twoją wagą!

7. Włącz do diety zupy!

Zawierają mnóstwo wartości odżywczych, są smaczne, rozgrzewają, a do tego maja mało kalorii. Czy może być coś lepszego niż sycący posiłek, który wspomoże twoją sylwetkę?

8. Nie odchudzaj się produktami light

Wbrew pozorom właśnie te produkty sprawiają, że masz coraz większy apetyt! Jeśli tylko idziesz do sklepu po zakupy, omijaj je szerokim łukiem. 10 kcal więcej na jednym serku wiejskim to naprawdę żadna różnica. A o ile lepiej dla zdrowia!

