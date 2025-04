Wiele kobiet twierdzi, że są narażone na tycie przed okresem. Nie jest to prawda, choć ich masa ciała ma prawo w tym czasie się zwiększyć. Przyrost ten nie wynika jednak z nasilonego gromadzenia tkanki tłuszczowej, ale z zatrzymywania wody w organizmie. Inaczej może być jedynie w przypadku chorób nerek lub zaburzeń hormonalnych.

Wzrost masy ciała przed okresem u jednych kobiet jest mniejszy, a u innych większy. Ten wzrost wskazań wagi jest skutkiem zmian hormonalnych, jakie zachodzą na przestrzeni cyklu menstruacyjnego.

Przed miesiączką rośnie poziom progesteronu. Hormon ten sprzyja zatrzymywaniu wody w organizmie, czyli m.in. powstawaniu obrzęków, które mylnie postrzegane jest jako tycie. Wynika to z rozszerzenia naczyń krwionośnych i większej ucieczki osocza krwi do przestrzeni międzykomórkowej.

Rys. Tycie przed okresem spowodowane jest hormonami/ Adobe Stock, desingua1

Progesteron spowalnia też opróżnianie żołądka i pasaż jelitowy, czyli wędrówkę treści pokarmowej przez jelita. To może wywoływać zaparcia, a zatrzymywanie treści jelit dodatkowo wpływa na wzrost masy ciała. Zatem tycie przed okresem to wzrost ilości wody w ciele oraz ilości treści jelitowych. To one składają się na wzrost masy ciała przed okresem.

Szczyt poziomu progesteronu przypada przy cyklu miesiączkowym o długości 28 dni na ok. 20-22 dzień cyklu. Przybieranie na wadze przed okresem trwa kilka dni – niektóre kobiety zaczynają zatrzymywać wodę już na 6 dni przed okresem, inne dopiero na 2-3 dni przed wystąpieniem miesiączki.

W tym czasie mogą zwiększyć się obwody brzucha, kostek i bioder, a obrzęki mogą być też widoczne w okolicach twarzy i dłoni.

Tak, a spadek ten rozpoczyna się już wraz z pierwszym dniem miesiączki. Podwyższona masa ciała zwykle utrzymuje się jednak nawet do 2 dni po zakończeniu menstruacji. Z tego względu, lepiej nie ważyć się na 5-6 dni przed miesiączką i aż do 2-3 dni po jej zakończeniu. W tym czasie wynik wskazania wagi może być zafałszowany przez zgromadzoną w ciele wodę i utrudnione wypróżnienia.

Tak jak tycie przed okresem nie jest faktycznym tyciem, czyli gromadzeniem tłuszczu, tak spadek wagi po okresie nie jest chudnięciem, a jedynie zmniejszeniem ilości wody w ciele i treści pokarmowej w jelitach.

Aby rzetelnie oceniać masę ciała, kobiety powinny ważyć się, omijając czas okołomiesiączkowy, najlepiej zawsze o tej samej porze dnia i po wypróżnieniu.

