Ty i odchudzanie - psychotest!

Nie je, nie pije, a chodzi i tyje? :) Nasz test pozwoli przekonać się, do jakiej grupy walczących z nadprogramowymi kilogramami należysz.



Jesteś przekonana, że jesz jak wróbelek, a mimo to daleko ci do wymarzonej szczupłej sylwetki? Katujesz się najróżniejszymi dietami, a wystarczy chwila słodkiego zapomnienia i cała praca idzie na marne? Objadasz się do woli i niezdrowo żyjesz, a figura taka, że koleżanki jęczą z zawiści? Cóż, natura do sprawiedliwych nie należy. I wiadomo, że wyżej genów nie podskoczysz. Jeśli lubisz psychotesty, sprawdź do jakiej grupy walczących z nadprogramowymi kilogramami należysz.

* Za każdą odpowiedź “tak” otrzymujesz 1 pkt.

1. Czy któreś z twoich rodziców miało bądź ma nadwagę?

tak/nie

2. Czy miałaś nadwagę?

- jako niemowlę tak/nie

- w wieku 6 lat tak/nie

- w wieku dojrzewania tak/nie

3. Czy jako dziecko i młoda dziewczyna...

- jadłaś dużo słodyczy tak/nie

- często piłaś lemoniadę tak/nie

- dostawałaś w nagrodę słodycze tak/nie

- często sama kupowałaś słodycze i inne łakocie tak/nie

4. Czy w zeszłym roku stosowałaś więcej niż jedną dietę?

tak/nie

5. Czy w ubiegłym roku straciłaś kilka kilogramów, a potem znów przybrałaś na wadze?

tak/nie

6. Czy w ostatnich 2-3 latach występowały u ciebie częste wahania wagi?

tak/nie

7. Czy na twój sposób jedzenia mają wpływ...

- uczucia (nuda, stres) tak/nie

- widok, zapach, smak tak/nie

- pora dnia tak/nie

8. Jaki jest twój typowy rozkład posiłków?

- małe śniadanie, obiad, obfita kolacja tak/nie

- nieregularne posiłki spożywane w pośpiechu tak/nie

- nocą zaglądasz do lodówki tak/nie

9. W jaki sposób jesz?

- powoli, dokładnie gryząc tak/nie

- duże kęsy w pośpiechu tak/nie

- nie zostawiasz nic na talerzu tak/nie

10. Czy często jadasz poza domem?

- prawie każdego dnia tak/nie

- dwa-trzy razy w tygodniu tak/nie

- wcale tak/nie

11. Przeprowadzając kuracje odchudzającą...

- jesz tylko wybrane grupy produktów tak/nie

- wykluczasz niektóre produkty tak/nie

- spożywasz tylko produkty dietetyczne tak/nie

12. Czy pijasz codziennie?

- piwo tak/nie

- alkohol wysokoprocentowy tak/nie

- słodkie lemoniady i napoje tak/nie

13. Jak oceniasz swoją aktywność sportową?

- gimnastykujesz się trzy razy w tygodniu tak/nie

- od czasu do czasu odbywasz długi spacer tak/nie

- jesteś absolutnym leniuchem tak/nie

14. Co jest główna przyczyną twoich stresów?

- problemy osobiste (rodzina, partner, choroba) tak/nie

- problemy zawodowe tak/nie

- problemy finansowe tak/nie

- kłopoty z nauką tak/nie

15. Czy twój zawód przeszkadza ci w regularnym odżywianiu się?

tak/nie

16. Czy stosujesz...

- środki uspokajające tak/ nie

- środki hormonalne tak/nie

- inne lekarstwa tak/nie

17. Czy palisz papierosy?

tak/nie

18. Czy uważasz się za osobę niezbyt szczęśliwą?

tak/nie

19. Czy miewasz czasem napady wilczego apetytu na słodycze?

tak/nie

Jeżeli masz 30 i powyżej punktów ("tak-ów"): Masz szczególne predyspozycje do nadwagi. Sprawiają to skłonności odziedziczone po rodzicach, okoliczności zewnętrzne i twoje własne przyzwyczajenia. Zacznij wiec od analizy tych ostatnich. Może uda ci się niektóre wyeliminować. Postaw sobie za cel wagę niezbyt wyidealizowaną – 10% powyżej normy. Jeżeli nie uda ci się samodzielnie tego osiągnąć, zwróć się po pomoc do lekarza.

Jeżeli masz od 11 do 29 punktów ("tak-ów"): Nie masz szczególnych skłonności do nadwagi. Główną jej przyczyną są złe przyzwyczajenia. Wystarczy je wyeliminować, a odzyskasz idealna figurę.

Jeżeli masz od 0 do 10 punktów ("tak-ów"): Jesteś szczęśliwcem. Należysz do tych nielicznych, którzy nie mają problemów z tuszą.