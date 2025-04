Kaloryczność twarogu chudego średnio wynosi ok. 98 kcal, półtłustego – ok. 132 kcal, a tłustego – ok. 176 kcal – takie wartości podają tabele kalorii. Na potrzeby obliczania w przybliżeniu kaloryczności posiłku te informacje wystarczą. Natomiast w przypadku precyzyjnych obliczeń, trzeba sprawdzać kaloryczność konkretnego produktu. To samo dotyczy serów sernikowych, które najbardziej między sobą mogą się różnić ilością dostarczanej energii.

Poniżej najpopularniejsze marki produkujące chudy twaróg oraz kaloryczność tych produktów. Waha się ona od 82 do 111 kcal w 100 g sera:

twaróg chudy Pilos kcal: 99

twaróg chudy 0,5% Pilos kcal: 89

twaróg chudy Piątnica 0% kcal: 90

twaróg chudy 0% Bieluch kcal: 86

twaróg chudy 0% OSM Sielce kcal: 91

twaróg chudy Delikate, Mlekpol kcal: 111

twaróg chudy klinek Pilos kcal: 83

twaróg chudy klinek Mleko Lipsko kcal: 101

twaróg chudy OSM Piaski kcal: 82

Sprawdziliśmy kaloryczność najpopularniejszych twarogów półtłustych. Ich kaloryczność mieści się w przedziale od 113 do 139 w 100 g:

twaróg półtłusty Pilos kcal: 116

twaróg półtłusty bez laktozy Mlekovita kcal: 120

twaróg półtłusty bez laktozy Mlekpol kcal: 115

twaróg półtłusty Bieluch kcal: 113

twaróg półtłusty Delikate Mleko Lipsko kcal: 116

twaróg półtłusty Delikate Mlekpol kcal: 123

twaróg półtłusty Delikate OSM w Prudniku kcal: 139

twaróg półtłusty Delikate OSM Piaski kcal: 123

twaróg klinek półtłusty Delikate Mlekovita kcal: 120

twaróg klinek półtłusty Delikate Polmlek kcal: 118

Poniżej kaloryczność twarogów tłustych różnych producentów. Waha się ona od 150 do 176 kcal w 100 g produktu:

twaróg tłusty Pilos kcal: 175

twaróg tłusty Pilos, Mlekopol kcal: 175

twaróg tłusty Sokołów kcal: 154

twaróg tłusty Rolmlecz kcal: 150

twaróg tłusty Cuiavia kcal: 164

twaróg tłusty krajanka Miechów kcal: 168

twaróg tłusty OSM Garwolin kcal: 157

twaróg tłusty OSM Łobżenica kcal: 166

twaróg tłusty OSM Opole Lubelskie kcal: 176

twaróg tłusty OSM Pszczyna kcal: 162

twaróg tłusty Miletto kcal: 157

twaróg tłusty krajanka OSM Pszczyna kcal: 154

twaróg tłusty bez laktozy Mlekpol kcal: 150

Kaloryczność najpopularniejszych twarogów sernikowych mieści się w zakresie od 92 do 206 kcal w porcji 100 g:

twaróg sernikowy President kcal: 92

twaróg sernikowy z mascarpone President kcal: 124

twaróg sernikowy Piątnica kcal: 204

t waróg sernikowy Delikate Premium kcal: 206

twaróg sernikowy K-classic 6,5% kcal: 117

fot. Twaróg domowy kcal/ Adobe Stock, Vladislav Noseek

Twaróg domowy ma zwykle 140-180 kcal w 100 g. I mamy tu na myśli twaróg domowej roboty. Jednak są i przemysłowo produkowane twarogi mające w nazwie wyraz „domowy”. Te mają następującą kaloryczność:

twarożek domowy Piątnica Grani naturalny – 90 kcal

twarożek domowy śmietankowy Śnieżka Perlino – 206 kcal

