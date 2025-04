Kaloryczność truskawek jest niewielka, więc to owoce idealne na diecie odchudzającej. Truskawki nie tuczą, a zapewniają sporą dawkę potasu, witaminy C i nie tylko. Właściwości odżywcze truskawek wyróżniają je na tle innych sezonowych owoców. Jeśli stosujesz niskokaloryczną dietę, jedz sporo truskawek i korzystaj z sezonu.

Spis treści:

Kaloryczność truskawek jest naprawdę niska. 100 g truskawek to zaledwie 32 kcal. Tyle kalorii mają truskawki świeże, ale też truskawki mrożone.

Garść truskawek waży ok. 70 g i ma 23 kcal ;

; Szklanka truskawek waży ok. 150 g i ma 50 kcal;

Truskawki liofilizowane mają ok.328 kcal/ 100 g;

Jedząc kilogram truskawek, dostarczasz zaledwie 320 kcal, to mniej więcej tyle, co mały kawałek pizzy. Kaloryczność truskawek nie powinna cię martwić. To nie owoce tuczą, a nadwyżka kaloryczna.

Kaloryczność dań i wyrobów z truskawkami

Omawiając kaloryczność truskawek, warto wziąć pod uwagę nie tylko świeże, surowe truskawki, ale też popularne przetwory z truskawkami. Oto kaloryczność truskawek i popularnych wyrobów z truskawkami:

Kcal pierogów z truskawkami : 146 kcal/ 100 g (ok. 40 kcal/ 1 pieróg z truskawkami),

: 146 kcal/ 100 g (ok. 40 kcal/ 1 pieróg z truskawkami), Kcal makaronu z truskawkami: 146 kcal/ 100 g (ok. 440 kcal/ porcja 300 g),

Kcal knedli z truskawkami : 120 kcal/ 100 g (ok. 360 kcal/ porcja 300 g knedli z truskawkami),

: 120 kcal/ 100 g (ok. 360 kcal/ porcja 300 g knedli z truskawkami), Serek wiejski z truskawkami kcal: 118 kcal/ 100 g (opakowanie 150 ma więc 177 kcal),

Biszkopt z truskawkami ma ok. 200 kcal/ 100 g,

Kcal truskawek z jogurtem naturalnym dostarczy: ok. 92 kcal/ 200 g (100 g truskawek i 100 g jogurtu),

dostarczy: ok. 92 kcal/ 200 g (100 g truskawek i 100 g jogurtu), Kompot z truskawek ma ok. 80 kcal/ 100 ml, ale dokładna kaloryczność zależy od zawartości cukru.

ma ok. 80 kcal/ 100 ml, ale dokładna kaloryczność zależy od zawartości cukru. Sorbet z truskawek ma ok. 130 kcal/ 100 g;

Koktajl truskawkowy ma ok. 50 kcal/ 100 g.

Ile kcal ma 1 truskawka?

1 mała truskawka waży ok. 7 g i ma ok. 2-3 kcal. To bardzo niewiele. Kaloryczność truskawki różni się w zależności od jej wielkości i gatunku. Nie musisz wliczać niewielkich ilości truskawek do kaloryczności diety, nawet jeśli skrupulatnie liczysz kalorie np. w aplikacji do liczenia kalorii.

1 kg truskawek kcal

Kilogram truskawek dostarcza równo 320 kcal. To policzona kaloryczność truskawek bez szypułek, choć są one jadalne.

Truskawki to idealny owoc na odchudzanie. Truskawki nie tuczą, przeciwnie to owoce niskokaloryczne i lekkostrawne. Jedzone w rozsądnych sprzyjają odchudzaniu. Najlepiej jeść je bez dodatków. Dodanie do truskawek tłustej śmietany, bitej śmietany i cukru, czyni z nich bombę kaloryczną. Ponadto truskawki zawierają enzymy, które wspierają proces trawienia.

Przeczytaj też: Truskawki na keto

Truskawki składają się w 90% z wody, więc mogą być elementem diety osób odchudzających się. Zawierają sporo błonnika pokarmowego, który korzystnie wpływa na procesy trawienne. Ponadto truskawki przyspieszają metabolizm oraz wspomagają oczyszczanie organizmu z toksyn.

Truskawki mają również inne cenne właściwości:

Zawierają witaminę C, która m.in. wspomaga odporność organizmu.

Zwierają witaminy z grupy B, które m.in. usprawniają pracę systemu nerwowego,

Zwierają witaminę K, która korzystnie wpływa na naczynia krwionośne.

Zwierają wapń i fosfor, które odpowiadają za mocne kości i zęby.

Są źródłem kwasu elegonowego, który chroni przed nowotworami.

Obniżają poziom cholesterolu we krwi, więc są zalecane w profilaktyce miażdżycy.

Truskawki mogą pojawić się w diecie jako składnik: koktajli, omletów, owsianki, dań z kaszy jaglanej, ryżu, a także dietetycznych deserów, np. galaretek, serników. Fit ciasta z truskawkami też sprzyjają utrzymanie zdrowej diety.

Niestety nie wszyscy mogą jeść je bez ograniczeń. Przeciwwskazania do jedzenia truskawek też występują. Szczególne restrykcje dotyczą osób na diecie ubogopotasowej. Truskawki w cukrzycy są dozwolone, ale nie można przesadzać z ich spożyciem.

Ponadto truskawki mogą uczulać. Nie wskazane są więc dla alergików i osób podatnych na uczulenia skórne. Możesz jeść truskawki w ciąży, ale weź pod uwagę, że może cię dotknąć uczulenie na truskawki.

Wiesz już, że truskawki nie tuczą i są polecane w diecie odchudzającej. Jak wkomponować je w jadłospis, by był on mocno odżywczy? Oto kilka przepisów na fit dania z truskawkami. Przetestuj je i jedz często w sezonie na truskawki.

Fit deser z truskawek

Składniki:

250 g truskawek,

1 szklanka mleka,

2 łyżki ksylitolu,

1 opakowanie żelatyny,

woda.

Sposób przygotowania:

Żelatynę rozpuść w gorącej wodzie wg zaleceń producenta. Truskawki zmiksuj w blenderze z mlekiem i ksylitolem. Do napęczniałej i przestudzonej żelatyny dodaj trochę zmiksowanych truskawek i wymieszaj. Wlej tę mieszaninę do reszty zmiksowanych truskawek. Miksuj przez chwilę mikserem z końcówką do ubijania piany. Deser przelej do pucharków. Zostaw na kilka godzin w lodówce.

fot. Fit deser z truskawkami/ Adobe Stock, Dimitrii

Fit chłodnik truskawkowy

Składniki:

300 g dojrzałych i soczystych truskawek,

1/4 szklanki wody,

2 łyżki soku z cytryny,

2 łyżki miodu,

1/2 - 1 łyżeczka drobno startego imbiru.

Sposób przygotowania:

Truskawki opłucz i oderwij szypułki, pokrój na mniejsze kawałeczki i włóż do garnka. Dodaj wodę, sok z cytryny, miód, imbir. Zagotuj, a następnie zmiksuj, przelej przez sito, dopraw w razie potrzeby cukrem. Wstaw do lodówki do schłodzenia. Podawaj w małych miseczkach lub szerokich talerzach z dodatkiem jogurtu lub śmietany, przed podaniem - posyp listkami świeżej mięty.

fot. Fit chłodnik z truskawkami/ Adobe Stock, M.studio

Fit smoothie z truskawek i banana

Składniki:

150 g truskawek,

1 mały banan (około 150 g),

1 mała puszka mleka kokosowego (165 ml),

1 czubata łyżka (około 80 g) jogurtu naturalnego,

sok z 1/2 soczystej limonki,

2 łyżeczki ksylitolu (opcjonalnie),

wiórki kokosowe.

Sposób przygotowania:

Truskawki opłucz i oderwij szypułki. Wszystkie składniki zmiksuj do uzyskania pożądanej konsystencji. Przelej do wysokiej szklanki. Na wierzchu posyp wiórkami kokosowymi.

fot. Fit smoothie z truskawkami/ Adobe Stock, George Dolgikh

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 23.05.2012.

