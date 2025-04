Skakanie na skakance jest świetnym treningiem ogólnorozwojowym, którego celem może być odchudzanie. Trening nie tylko wyszczupla, poprawia wydolność oddechową, ale zwiększa wysycenie kości nóg i kręgosłupa wapnień, a więc zapobiega osteoporozie.

Jasne, że tak! Skakanka to prosty, ale skuteczny sprzęt do ćwiczeń, który może pomóc w spaleniu kalorii i utracie wagi. Jest to forma ćwiczeń, która angażuje wiele mięśni, a szczególnie mięśnie dolnych partii ciała.

Liczba spalanych kalorii podczas skakania na skakance zależy od wielu czynników, takich jak wiek, płeć, waga, intensywność ćwiczeń i czas trwania treningu. Średnio podczas skakania na skakance można spalić od 9 do 16 kalorii na minutę. Ważne jest jednak, aby zwrócić uwagę na to, że skakanie na skakance samo w sobie nie jest wystarczające, aby schudnąć. Trzeba także zadbać o odpowiednią dietę i regularne wykonywanie innych ćwiczeń (np. siłowych), które pomogą zwiększyć tempo metabolizmu i spalić więcej kalorii.

Żeby spalić 1 kg tłuszczu, trzeba wydatkować ok. 7700 kcal. Skoki na skakance spalają (średnio):

wolne tempo – 1,36 kcal na każdy kilogram masy ciała przez 10 minut,

średnie tempo – 1,68 kcal na każdy kilogram masy ciała przez 10 minut,

szybkie tempo – 2 kcal na każdy kilogram masy ciała przez 10 minut.

To oznacza, że osoba ważąca np. 70 kg w 10 minut spali:

przy wolnym tempie skoków – ok. 95 kcal,

przy średnim tempie skoków – ok. 117 kcal,

przy szybkim tempie skoków – 140 kcal.

Ta sama osoba, żeby schudnąć 1 kg skacząc na skakance, potrzebuje zatem:

ok. 810 minut skoków na skakance w wolnym tempie,

skoków na skakance w wolnym tempie, ok. 660 minut skoków na skakance w średnim tempie,

skoków na skakance w średnim tempie, ok. 550 minut skoków na skakance w szybkim tempie.

fot. Czy skakanie na skakance pomaga schudnąć z brzucha/ Adobe Stock, Jacob Lund

Skakanie na skakance pomaga schudnąć z brzucha w takim samym stopniu jak każda inna aktywność fizyczna. Nie jest w tym ani lepsze, ani gorsze. Wszystko dlatego, że nie mamy wpływu na to, skąd organizm pobiera tłuszcz na pokrycie kosztu wydatku energetycznego ćwiczeń. Z pewnością jednak wysiłek fizyczny, w tym skoki na skakance, mogą pomóc redukować ilość tłuszczu w ciele, także tego zlokalizowanego na i w brzuchu.

Jedynym rodzajem wysiłku, któremu przypisuje się wyjątkową skuteczność w redukcji tłuszczu brzusznego, jest intensywny trening interwałowy, np. HIIT, który można wykonywać także na skakance. Przykładem takiego wysiłku jest:

1 minuta bardzo szybkich skoków na skakance (maksymalne tempo),

(maksymalne tempo), 20 sekund odpoczynku,

całość trzeba powtórzyć 12-15 razy.

Taki trening jest jednak bardzo męczący i nie każdy mu podoła.

Skakanie na skakance na odchudzanie może być dobrym pomysłem dla osób, których masa ciała w relatywnie niewielkim stopniu odbiega od masy prawidłowej oraz dla tych, którzy mają zdrowe stawy nóg, zwłaszcza kolan i stóp. Podskoki należą bowiem do ćwiczeń określanych mianem high impact, czyli obciążających stawy.

Im większa masa ciała, tym to obciążenie jest podczas podskoków wyższe. Dlatego skakanie na skakance na odchudzanie może w przypadku dużej nadwagi przyczynić się do przeciążenia aparatu ruchu (stawów, więzadeł, ścięgien mięśni) i do kontuzji. W takim przypadku lepiej rozpocząć odchudzanie od mniej obciążających ćwiczeń: jazdy na rowerze, pływania, maszerowania.

Nie warto też od razu stawiać sobie za cel np. 30 min skakania na skakance, jeśli ktoś wcześniej był nieaktywny fizycznie, ma nadwagę i kiepską kondycję. Po pierwsze, narazi się na kontuzję, po drugie, po prostu nie da rady skakać bez przerwy 30 minut. Każdą sportową aktywność fizyczną należy wprowadzać do stylu życia stopniowo. W ten sposób buduje się kondycję i przyzwyczaja ciało do nowych obciążeń.

Trening pokazany na naszym wideo trwa 10 minut (można robić kilka cykli). Warto go wykonywać nawet 5-6 razy w tygodniu. Osoby początkujące powinny zacząć od 3 razy. Efekty będą widoczne już po 4-5 tygodniach regularnych treningów.

Ćwiczenia ze skakanką nie wymagają specjalnego przygotowania fizycznego, ale nie wolno zapominać o rozgrzewce przed treningiem. Powinna trwać około 10 minut (trucht w miejscu, lekkie podskoki, pajacyki, przysiady, skłony, wymachy ramion, skłony).

W czasie skakania cały czas trzymaj lekko napięty brzuch. Staraj się poruszać jedynie nadgarstkami, a nie całymi rękami.

Schemat treningu jest prosty – wykonuje się naprzemiennie 10 aktywności:

1 minuta skakania,

1 minuta ćwiczenia – przysiady,

1 minuta skakania

1 minuta ćwiczenia – pompki męskie lub damskie na kolanach,

1 minuta skakania,

1 minuta ćwiczenia – przysiady z ciężarkami,

1 minuta skakania,

1 minuta ćwiczenia – brzuszki,

1 minuta skakania,

1 minuta ćwiczenia – padnij-powstań.

Całość powtórz 2-3 razy w zależności od poziomu zaawansowania. Po zakończeniu treningu wykonaj ćwiczenia rozciągające. Cały trening znajdziesz w materiale wideo. Zestaw ćwiczeń przygotowała trenerka personalna Justyną Trzmiel.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 16.06.2015 przez Agatę Bernaciak.

