Jak powstał TRX Suspension Trainer?



Trening TRX powstał w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych. Jego pomysłodawcom był amerykański komandos Navy Seal Racdy Hetrick. Według niego brakowało sprzętu, by ćwiczyć w specyficznych warunkach (m.in. podczas przebywania na łodziach podwodnych, w bunkrach, kryjówkach czy prowizorycznych barakach) przez to ciężko było utrzymać sprawność fizyczną na odpowiednim poziomie.

Ważne dla Hetricka było, by sprzęt zajmował mało miejsca i pozwalał na trening wszystkich mięśni. Skorzystał z tego, co miał dostępne pod ręką, czyli elementów sprzętu wojskowego. Idealne okazały się taśmy karabinowe. Dzięki nim mógł wykonywać różne ćwiczenia rozbudowujące różne partie mięśni. Po przejściu na emeryturę zbudował prototyp swojego sprzętu do treningu w zawieszeniu, który dziś nazywa się TRX Suspension Trainer. Ma szerokie zastosowanie. Wykorzystywany jest przez żołnierzy armii USA, policję, sportowców i miłośników fitnessu.

Na czym polega trening w zawieszeniu?



Trening TRX wykorzystuje ciężar naszego ciała. Jest ono samo w sobie doskonałym sprzętem treningowym – masz możliwość stwierdzenia, z jakim wysiłkiem sobie poradzisz i dopasowania do niego swojej pozycji.

Osoba trenująca podciąga się na taśmach, ćwicząc wybrane mięśnie. Sprzęt zamocowany jest do stabilnego punktu, a ćwiczący rękoma trzyma się uchwytów taśm nośnych. Dzięki temu możemy zmieniać pozycje naszego ciała. Trenujący musi jednak zwracać uwagę na technikę wykonywanych ćwiczeń – tylko wtedy uzyska właściwy efekt.

Najpierw należy go wykonywać pod okiem doświadczonego trenera. Zaprezentuje on odpowiednią postawę ciała podczas robienia przysiadów, podciągnięć. Ćwiczenia wykonujemy na stojąco lub leżąco. Poprzez zastosowanie taśm trening jest samą przyjemnością, a nasze mięśnie szybko stają się silne i sprężyste.

Podczas treningu w zawieszeniu wykonujemy mnóstwo ćwiczeń, które rozwijają całe nasze ciało. Trudno popaść w rutynę, a na dodatek możemy przypomnieć sobie zabawy z dzieciństwa – no bo kto nie lubił bujać się na huśtawce?

Co jest nam potrzebne, by wykonywać ćwiczenia?



Do treningu potrzebne są nam jedynie taśmy. Składają się one z dwóch linek nośnych z możliwością regulacji, zakończonych uchwytami. Trzecia linka ma karabińczyk, dzięki któremu mocujemy sprzęt do stabilnej konstrukcji. Może nam to przypominać literę Y.

Gdzie można trenować?



Trening TRX można wykonywać w takich miejscach, w których stabilnie możemy przymocować linki m.in. w domu, na dworze. Najlepszym miejscem są kluby fitness. W nich możemy poznać tajniki ćwiczeń, a przy okazji zmotywować się do wyjścia z domu. Dużym plusem takich zajęć jest możliwość poznania innych osób, dzięki którym chętniej będziemy chodzić na trening.

Jeśli nie lubimy ćwiczeń grupowych, możemy wykonywać trening TRX w domu. Wystarczy zakupić odpowiedni sprzęt, który da się nabyć w sklepach internetowych. Stworzymy wtedy naszą osobistą siłownię.

Korzystne działanie na organizm



Trening TRX ma bardzo dobry wpływ na nasz organizm. Poprawia koordynację ruchów i pobudza do pracy różne partie mięśnie. Dzięki ćwiczeniom stajemy się silniejsi i wytrzymalsi na obciążenia..

Taki trening ma wielką zaletę: poruszamy wiele partii mięśni, wykonując jedno ćwiczenie. Powodują one mięśni stabilizujących i wiązadeł.

