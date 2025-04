Trening tabata w domu jest krótki, a zwiększa wydolność organizmu, dotlenia, a także spala tłuszcz i rzeźbi całą sylwetkę. W jego trakcie możesz spalić nawet 800 kcal. Trening trwa jedynie 4,5 minuty, poprzedza go wykonanie rozgrzewki. Można wykonywać go bez problemu w domu. Żaden sprzęt do ćwiczeń nie jest potrzebny.

Spis treści:

Trening tabata dzieli się na 20 sekundowe - bardzo intensywne ćwiczenia, oraz 10 sekundowe przerwy. Ćwiczenia tabaty należy wykonywać, dając z siebie więcej niż 100%.

Cykl treningowy składa się z 8 rund naprzemiennych ćwiczeń i odpoczynku. Jest to trening całego ciała, który może wykonać prawie każdy, lecz nie każdemu będzie odpowiadała jego intensywność. Osoby z chorobami przewlekłymi - szczególnie problemami z sercem i nadciśnieniem - powinny zasięgnąć konsultacji lekarskiej.

Ćwiczenia tabata w domu - zestaw ćwiczeń

Zestaw ćwiczeń rozpoczyna się od rozgrzewki, która przygotowuje ciało do wzmożonego wysiłku fizycznego. Rozgrzewka może trwać dłużej niż właściwy trening, bo nawet 10 minut.

W zaprezentowanym wideo, nasza trenerka pokazuje przykładowy trening tabata w domu, wraz z rozgrzewką. Po rozgrzewce wykonuje ona 8 ćwiczeń:

przeskoki ze skłonami;

energiczne wyskoki;

przysiady z wyskokiem;

sprint bokserski;

wyskoki z pozycji leżącej;

sprint w miejscu;

przeskoki z nogi na nogę z unoszeniem kolan;

przyciąganie kolan do klatki piersiowej w pozycji plank.

Po zakończonym treningu należy uspokoić ciało, wyrównać oddech i wyciszyć się. Można wykonać ćwiczenia rozciągające lub jogę dla początkujących albo specjalne ćwiczenia oddechowe.

Tabatę można powtarzać 2 razy w tygodniu, koniecznie minimum z 1 dniem odstępu między treningami.

Regularny trening pozwala przyspieszyć metabolizm, spalić tkankę tłuszczową oraz poprawić wydolność organizmu. Jest polecany osobom, którym zależy na zrzuceniu zbędnych kilogramów, wyrzeźbieniu ciała oraz poprawie kondycji.

Efekt przyspieszonego spalania kalorii może utrzymywać się nawet do 48 godzin po treningu. Tabata to jeden ze sposobów na przyspieszenie metabolizmu.

Trening tabata przygotowała trenerka personalna Justyna Trzmiel. Filmy Polki.pl Team powstały we współpracy z klubem fitness tylko dla kobiet I love fitness.pl

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 26.02.2015.

