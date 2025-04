Zacznij odchudzanie od treningu na siłowni!

Zdaniem wielu siłownia nie jest miejscem dla tych, którzy chcą schudnąć, a jedynie dla tych, którzy chcą wyrzeźbić swoją sylwetkę. Otóż nic bardziej mylnego! Podpowiadamy, z których maszyn znajdujących się w tym miejscu powinnaś skorzystać, jeśli borykasz się z nadmiarem tkanki tłuszczowej.

Jeśli trening będziesz powtarzać co najmniej 3 razy w tygodniu i dodatkowo do każdego wyjścia na siłownię włączysz ok. 40 minut spędzonych na aerobach, efekt szczupłej sylwetki masz jak w banku!

Poznaj zasady przeprowadzania innych typów treningów:

napisane na podstawie tekstu z magazynu Uroda