Jennifer Aniston kochamy nie tylko za jej udział w sitcomie "Przyjaciele", ale również za jej naturalność, uroczy uśmiech i poczucie, że jest naszą "znajomą z sąsiedztwa". Jak to jest jednak możliwe, że mimo wieku wygląda tak olśniewająco? Zdradzamy tajemnice treningu gwiazdy!

Trening po 40-tce: tajemnice ćwiczeń Jennifer Aniston

Zacznij trenować jogę

Jennifer kocha jogę. Jej zdaniem trening nie musi trwać aż 90 minut. Na co dzień (byle codziennie!) wystarczy zaledwie... 10 minut! Które asany wybrać? Poradź się nauczyciela. Aniston zaczyna od sekwencji powitań słońca (4 minuty), potem wstawanie z siedzącej pozycji siddhasana (2 minuty) oraz różne warianty pozycji wojownika (2 minuty). Ostatnie 2 minuty poświęca na rozciąganie.

Zadbaj o różnorodność treningów

Aktorka nie znosi nudy i dlatego wciąż testuje nowe treningi. Jest wierna jodze, ale uwielbia też rower, a ostatnio odkryła „bar method” - modny w USA trening, który wykonuje się na matach, z hantlami i przy drążku baletowym. Ty też tak rób! Zapisz się do fitness clubu i za każdym razem przychodź na inne zajęcia.

Ćwicz gdy tylko się da!

Są rzeczy, które zawsze powinnaś mieć ze sobą. Na przykład… czterokilogramowe ciężarki! Jennifer zabiera je w każdą podróż, a w domu są zawsze na widoku. Ćwiczy nimi podczas oglądania telewizji, rozmów przez telefon, mimochodem robiąc 3 serie po 8-10 powtórzeń.

Graj w zielone

Aniston testuje różne diety, ale często wraca do tej wysokobiałkowej. I najczęściej je to samo: dzień zaczyna od zielonego smoothie, na lunch wybiera zieloną zupę warzywną i jajka, a na kolację – pastę z cukinii z kurczakiem, szpinakiem, sokiem z cytryny i migdałami. Po owoce sięga tylko rano, bo mają dużo cukru. No i wypija 3 litry wody dziennie.

na podstawie tekstu zamieszczonego w magazynie Flesz