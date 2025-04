Trening kardio to inaczej trening tlenowy, aerobowy lub wytrzymałościowy. Do ćwiczeń kardio można zaliczyć m.in. jazdę na rowerze, bieganie, pływanie lub skakanie na skakance. Zalet tej formy aktywności fizycznej jest bardzo dużo, a utrata zbędnych kilogramów wcale nie należy do najważniejszych.

Reklama

Te ćwiczenia zmuszają do intensywnej pracy układ oddechowy i krążenia, a to powoduje wzmocnienie serca i płuc. Dzięki temu znacznie zmniejsza się ryzyko zawału, nadciśnienia i cukrzycy. Poprawia się samopoczucie i jakość snu oraz reguluje metabolizm.

Trening kardio to jedna z najpopularniejszych form aktywności fizycznej. Na czym dokładnie polega?

Czym w zasadzie jest trening kardio?

W czasie treningu kardio intensywnie pracuje również mięsień sercowy i tym samym poprawie ulega ogólna wydolność organizmu.

Ćwiczenia kardio powinny być wykonywane w umiarkowanym tempie, czyli takim, które podnosi tętno do 60 - 70% tętna maksymalnego (można obliczyć je w bardzo prosty sposób: tętno maksymalne = 220 - wiek). Taki rodzaj aktywności fizycznej zmusza serce do intensywnej pracy, a dzięki temu je wzmacnia.

Jak zaplanować trening kardio?

Aby trening kardio przyniósł wymarzony efekty, należy odpowiednio dobrać jego intensywność, czas i częstotliwość. Niestety wiele osób chce jak szybko zobaczyć rezultaty i ćwiczy bardzo intensywnie przez krótki czas. Warto pamiętać, że w ten sposób nie da się spalić tkanki tłuszczowej.

Trening aerobowy można podzielić na dwie fazy. W pierwszej fazie spalany jest głównie glikogen, czyli zmagazynowane w organizmie węglowodany. Dopiero w drugiej fazie spalana jest tkanka tłuszczowa. Z tego powodu trening kardio powinien trwać ok. 40-50 minut (spalanie tkanki tłuszczowej zazwyczaj rozpoczyna się zazwyczaj po ok. 30-35 minutach).

Wzmocnij efekty diety ćwiczeniami! Na Modago.pl znajdziesz modne zestawy sportowe w promocyjnych cenach. Zobacz na przykład legginsy sportowe.

Jaki trening kardio najlepiej wybrać:

Rolki - są genialne, jeśli chcesz mieć smukłe łydki i jędrniejsze uda. dzięki odpowiedniej motywacji i regularnym treningom możesz nawet dzięki nim pozbyć się cellulitu.

- są genialne, jeśli chcesz mieć smukłe łydki i jędrniejsze uda. dzięki odpowiedniej motywacji i regularnym treningom możesz nawet dzięki nim pozbyć się cellulitu. Marszobiegi - mają pozytywny wpływ na kształt pupy i wygląd nóg.

- mają pozytywny wpływ na kształt pupy i wygląd nóg. Jogging w plenerze - bieganie po żwirowej alejce wymaga większego wysiłku, niż trucht po bieżni w klubie fitness lub na siłowni.

- bieganie po żwirowej alejce wymaga większego wysiłku, niż trucht po bieżni w klubie fitness lub na siłowni. Nordic walking - ma wszystkie zalety marszu i jest świetną zabawą.

Co jeść przed i po treningu kardio?

Jak powinien wyglądać idealny trening kardio?

Ćwicz minimum 30 minut - tylko wtedy zobaczysz widoczne efekty. Wystarczy trenować 3 razy w tygodniu i należy pamiętać o jednym dniu przerwy - pamiętajcie, że regeneracja jest bardzo ważna i nie można z niej rezygnować.

Na początek możesz ćwiczyć 2 razy w tygodniu po 30 min. Potem stopniowo zwiększaj wysiłek: 2x45 minut (lub 3x30), 3x45 i w końcu 3x60.

Zalety ćwiczeń kardio

Na tych zwykłych ćwiczeniach zyskuje nie tylko serce. Kardio podnosi odporność, dotlenia organizm, poprawia stan skóry i włosów. Wreszcie odchudza! Choć wraz z poprawą kondycji proces odchudzania jest mniej spektakularny, to systematyczna praca zawsze przynosi same korzyści.

To one sprawiają, że nie chudniesz! 6 błędów popełnianych podczas treningu kardio

Reklama

Na podstawie tekstu napisanego na zlecenie Edipresse Polska