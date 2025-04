W przeciwieństwie do ćwiczeń aerobowych, które mają stałe tempo, trening interwałowy polega na przeplataniu krótkich okresów ćwiczeń o wysokiej intensywności z okresami regeneracji. Te ostatnie są niezbędne do tego, aby dać mięśniom chwilę na odzyskanie sił przed kolejnym etapem szybkiego treningu. Dlatego trening interwałowy nie jest przeznaczony tylko dla osób, które mają dobrą kondycję - często się go stosuje, żeby właśnie ją wypracować. Oto jego główne zalety!

Reklama

5 najważniejszych zalet treningu interwałowego

1. Trening interwałowy to bardziej efektywne spalanie

Spalanie większej liczby kalorii niż w przypadku dłuższych ćwiczeń wykonywanych w tym samym tempie (np. intensywnego marszu).

2. Trening interwałowy to dłuższy okres spalania tłuszczu po treningu



Po zakończeniu ćwiczeń nadal spalasz tłuszcz i kalorie, a gdy zwiększy się twoja masa mięśniowa, zwiększy się również twój podstawowy wskaźnik przemiany materii. To znaczy, że będziesz spalać więcej kalorii i tłuszczu, zajmując się normalnymi codziennymi sprawami.

3. Trening interwałowy to szybsze kształtowanie sylwetki



Łatwiej możesz stracić niechciane kilogramy z newralgicznych miejsc, takich jak brzuch, uda czy biodra.

4. Trening interwałowy sprawia, że życie jest łatwiejsze



Idealnie przygotuje cię do życia na co dzień, bo twój rytm dnia jest tak naprawdę... ciągłym treningiem interwałowym! Podbiegasz do autobusu, uganiasz się za małym dzieckiem, co chwila przyspieszasz, prowadząc na smyczy psa. Twoje tętno cały czas się zmienia. Ten trening świetnie przygotuje cię do zwykłej, codziennej aktywności ruchowej.

5. Trening interwałowy trwa krócej!



Odpowiednio wykonywany może trwać krócej niż trening aerobowy. Wystarczy 20 minut dziennie, żeby spalić więcej kalorii niż podczas 40 minut aerobiku.

Reklama

Dowiedz się więcej!

Na czym polega i jak zacząć uprawiać trening interwałowy? Sprawdź!

Jak robić tabatę krok po kroku? Zobacz cały trening [VIDEO]