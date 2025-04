Czym jest Gymstick?

Gymstick to nic innego jak jedna z nowości, wykorzystywana do urozmaicania treningu fitness. Gymstickiem nazywamy wykonany z włókna szklankego pręt o różnej długości (zależnej od wysokości osoby, która wykorzystuje przyrząd do treningu), z którego końców wychodzą dwie gumowe liny.

Reklama

Na czym polega trening Gymstick?

Trening Gymstick polega na wykonywaniu różnego rodzaju ćwiczeń ogólnorozwojowych przy użyciu owego sprzętu. To właśnie gumowe linki w trakcie ćwiczeń stawiają opór sile mięśni, które w tym czasie intensywnie trenują. Gumy te są dodatkowo zakończone specjalistycznymi uchwytami, które poszerzają spektrum wykorzystania przyrządu.

Brzmi dobrze? Zatem do dzieła!