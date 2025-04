Jak wykonać trening drabina krok po kroku?

Trening drabina to wyjątkowy zestaw ćwiczeń, który może wykonać każdy niezależnie od stopnia zaawansowania. W jego trakcie możesz spalić nawet 600 kcal!

Specjalnie dla was Polki.pl we współpracy z trenerką personalną Justyną Trzmiel przygotowały trening drabina, dzięki któremu spalisz zimowy tłuszczyk i pięknie wyrzeźbisz ciało. Dowiedz się, na czym polega i jak go wykonać!

Uwaga! Pamiętaj o rozciąganiu po treningu:

Rozciąganie po intensywnym treningu

Filmy Polki.pl Team powstały we współpracy z klubem fitness tylko dla kobiet

I love fitness.pl