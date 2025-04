Kaloryczność tostów z serem może być bardzo różna. To dobra wiadomość, bo dobierając rodzaj sera i dodatki, a także wybierając sposób przygotowania, można regulować ilość energii, jakiej tosty dostarczą. Sprawdziliśmy kaloryczność tostów z serem w najróżniejszych konfiguracjach. Po prostu znajdź wersję tosta, jaka zamierzasz przygotować i sprawdź, ile kalorii ci dostarczy i jak odpowiedni dobór składników zmodyfikuje kaloryczność tosta z serem.

Kaloryczność tosta zależy, jak i z czego jest przygotowany. Można bowiem zrobić tosty zapiekane, z 2 kromek pieczywa, które zamykają dodatki lub pojedynczy – z dodatkami na jednej kromce. Kaloryczność pieczywa pszennego i pełnoziarnistego także się różni, podobnie jak wartość energetyczna serów. Rozłóżmy zatem na czynniki pierwsze tosty i sprawdźmy ich przeciętną kaloryczność.

Kaloryczność tostów z serem – pieczywo

To, ile kalorii ma pieczywo, zależy głównie od rodzaju mąki. Do wyboru jest pieczywo tostowe białe pszenne lub pełnoziarniste:

tost pszenny , 1 kromka – 88 kcal,

, 1 kromka – 88 kcal, tost pełnoziarnisty, 1 kromka – 55 kcal.

Obliczając kaloryczność całego tosta, trzeba zatem wybrać rodzaj użytego pieczywa i liczbę kromek. Tym zajmiemy się w dalszej części materiału.

Kaloryczność tostów z serem – rodzaj sera

Tosty można robić z różnymi rodzajami sera, które mogą znacząco różnić się kalorycznością. Zwykle mniej waży plasterek sera żółtego niż porcja na tosta sera typu białego, dlatego obliczamy kaloryczność dla nieco większej gramatury serów białych:

plaster cheddara 20 g – 82 kcal,

plaster sera edamskiego 20 g – 69 kcal,

plaster sera gouda 20 g – 69 kcal,

parmezan 20 g – 80 kcal,

mozzarella 25 g – 63 kcal,

ser kozi 30 g – 85 kcal,

ser gorgonzola 30 g – 97 kcal.

Pamiętaj, żeby wybierać ser żółty z dobrym składem.

Kaloryczność tostów z serem – sposób przygotowania

Najmniej kalorycznym sposobem przygotowania są tosty zapiekane w tosterze. Nie trzeba używać tłuszczu, aby je przygotować. Chodzi zarówno o toster klasyczny, taki z wyskakującymi opieczonymi kromkami, jak i ten w typie gofrownicy – z zamykanym wieczkiem. Ten drugi pozwala uzyć jednego zestawu dodatków i zamknąć je w 2 kromkach pieczywa. Korzystnie kalorycznie wypadaja też tosty z piekarnika bez dodatku tłuszczu.

Tradycyjny toster kusi, aby przygotować dwa oddzielne tosty – każdy z własną porcją dodatków. Pierwszy sposób zatem pozwala zaoszczędzić nieco kalorii.

Najmniej korzystny pod względem kaloryczności jest sposób z zapiekaniem tostów na patelni przy użyciu tłuszczu. Pieczywo go wchłonie w jakiejś części, co sprawi, że tosty będą dostarczały więcej energii. Załóżmy, że usmażysz je na łyżce oleju, z czego połowę wchłoną tosty. To oznacza, że będą bardziej kaloryczne o ok. 66 kcal (8 g tłuszczu).

Kaloryczność tostów z serem – dodatki

Bardzo często tosty je się z ketchupem. Zakładając, że wystarczy ci 15 g tego dodatku, a ketchup będzie bez dodatku cukru, kaloryczność posiłku wzrośnie średnio o 11 kcal.

1 plasterek pomidora dostarcza dodatkowe 4 kcal, a kaloryczność kilku listków zieleniny jest pomijalna – np. cała garść szpinaku dostarcza 6 kcal, a listków tam jest naprawdę sporo.

Obliczeń dokonaliśmy dla tostów z 1 plastrem sera:

tosty z pieczywa pszennego i cheddara – 1 kromka 170 kcal, 2 kromki 258 kcal

– 1 kromka 170 kcal, 2 kromki 258 kcal tosty z pieczywa pełnoziarnistego i cheddara – 1 kromka 137 kcal, 2 kromki 192 kcal

tosty z pieczywa pszennego i sera edamskiego lub gouda – 1 kromka 157 kcal, 2 kromki 245 kcal

– 1 kromka 157 kcal, 2 kromki 245 kcal tost z pieczywa pełnoziarnistego i sera edamskiego lub gouda – 1 kromka 124 kcal, 2 kromki 179 kcal

tosty z pieczywa pszennego i parmezanu – 1 kromka 168 kcal, 2 kromki 256 kcal

– 1 kromka 168 kcal, 2 kromki 256 kcal tost z pieczywa pełnoziarnistego i parmezanu – 1 kromka 135 kcal, 2 kromki 190 kcal

tosty z pieczywa pszennego i mozzarelli – 1 kromka 151 kcal, 2 kromki 239 kcal

– 1 kromka 151 kcal, 2 kromki 239 kcal tost z pieczywa pełnoziarnistego i mozzarelli – 1 kromka 118 kcal, 2 kromki 173 kcal

tosty z pieczywa pszennego i sera koziego – 1 kromka 173 kcal, 2 kromki 261 kcal

– 1 kromka 173 kcal, 2 kromki 261 kcal tost z pieczywa pełnoziarnistego i sera koziego – 1 kromka 140 kcal, 2 kromki 195 kcal

tosty z pieczywa pszennego i sera gorgonzola – 1 kromka 185 kcal, 2 kromki 273 kcal

– 1 kromka 185 kcal, 2 kromki 273 kcal tost z pieczywa pełnoziarnistego i gorgonzola – 1 kromka 152 kcal, 2 kromki 207 kcal

Kaloryczność z tych tostów smażonych na tłuszczu wzrośnie o ok. 66 kcal, a w przypadku użycia keczupu – o dodatkowe 11 kcal. Plastrek pomidora – dodatkowe 4 kcal.

fot. ile kcal ma tost z serem/ Adobe Stock, Alp Aksoy

Podobnie jak w przypadku serów, tak i w przypadku szynki – jej kaloryczność może wahać się dość istotnie w zależności od wybranego typu wędliny i producenta. Poniżej średnia kaloryczność poszczególnych typów szynki:

szynka Babuni 30 g – 29 kcal,

szynka wędzona 30 g – 28 kcal,

szynka drobiowa 30 g – 34 kcal,

szynka dojrzewająca z ziołami 30 g – 70 kcal,

szynka gotowana 30 g – 34 kcal,

szynka serrano 30 g – 67 kcal.

Poniżej różne wersje tostów z serem i z szynką. Podajemy wersje z 1 plastrem szynki i jednym plastrem sera na 1 kromce lub zamknięte w 2 kromkach pieczywa.

Tosty z serem i szyką kcal – pieczywo pszenne

Tosty z pieczywa pszennego i cheddara:

szynka Babuni – 1 kromka: 199 kcal, 2 kromki: 287 kcal

szynka wędzona – 1 kromka 198 kcal, 2 kromki: 286 kcal

szynka drobiowa – 1 kromka 191 kcal, 2 kromki: 279 kcal

szynka dojrzewająca z ziołami – 1 kromka 240 kcal, 2 kromki: 328 kcal

szynka gotowana – 1 kromka 204 kcal, 2 kromki: 275 kcal

szynka serrano – 1 kromka 237 kcal, 2 kromki: 325 kcal

Tosty z pieczywa pszennego i sera edamskiego lub gouda:

szynka Babuni– 1 kromka: 186 kcal, 2 kromki: 274 kcal

szynka wędzona – 1 kromka 185 kcal, 2 kromki: 273 kcal

szynka drobiowa – 1 kromka 191 kcal, 2 kromki: 279 kcal

szynka dojrzewająca z ziołami – 1 kromka 227 kcal, 2 kromki: 315 kcal

szynka gotowana – 1 kromka 191 kcal, 2 kromki: 279 kcal

szynka serrano – 1 kromka 224 kcal, 2 kromki: 312 kcal

Tosty z pieczywa pszennego i parmezanu:

szynka Babuni – 1 kromka: 197 kcal, 2 kromki: 285 kcal

szynka wędzona – 1 kromka 196 kcal, 2 kromki: 284 kcal

szynka drobiowa – 1 kromka 202 kcal, 2 kromki: 290 kcal

szynka dojrzewająca z ziołami – 1 kromka 238 kcal, 2 kromki: 326 kcal

szynka gotowana – 1 kromka 202 kcal, 2 kromki: 290 kcal

szynka serrano – 1 kromka 235 kcal, 2 kromki: 323 kcal

Tosty z pieczywa pszennego i mozzarelli:

szynka Babuni – 1 kromka: 180 kcal, 2 kromki: 268 kcal

szynka wędzona – 1 kromka 179 kcal, 2 kromki: 267 kcal

szynka drobiowa – 1 kromka 185 kcal, 2 kromki: 273 kcal

szynka dojrzewająca z ziołami – 1 kromka 221 kcal, 2 kromki: 309 kcal

szynka gotowana – 1 kromka 185 kcal, 2 kromki: 273 kcal

szynka serrano – 1 kromka 218 kcal, 2 kromki: 306 kcal

Tosty z pieczywa pszennego i sera koziego:

szynka Babuni – 1 kromka: 202 kcal, 2 kromki: 290 kcal

szynka wędzona – 1 kromka 201 kcal, 2 kromki: 289 kcal

szynka drobiowa – 1 kromka 207 kcal, 2 kromki: 295 kcal

szynka dojrzewająca z ziołami – 1 kromka 243 kcal, 2 kromki: 331 kcal

szynka gotowana – 1 kromka 207 kcal, 2 kromki: 295 kcal

szynka serrano – 1 kromka 240 kcal, 2 kromki: 328 kcal

Tosty z pieczywa pszennego i sera gorgonzola:

szynka Babuni 30 g – 1 kromka: 214 kcal, 2 kromki: 302 kcal

szynka wędzona 30 g – 1 kromka 213 kcal, 2 kromki: 301 kcal

szynka drobiowa 30 g – 1 kromka 219 kcal, 2 kromki: 307 kcal

szynka dojrzewająca z ziołami 30 g – 1 kromka 255 kcal, 2 kromki: 343 kcal

szynka gotowana 30 g – 1 kromka 219 kcal, 2 kromki: 307 kcal

szynka serrano 30 g – 1 kromka 252 kcal, 2 kromki: 340 kcal

Tosty z serem i szyką kcal – pieczywo pełnoziarniste

Tosty z pieczywa pełnoziarnistego i cheddara:

szynka Babuni – 1 kromka: 166 kcal, 2 kromki: 254 kcal

szynka wędzona – 1 kromka 165 kcal, 2 kromki: 253 kcal

szynka drobiowa – 1 kromka 158 kcal, 2 kromki: 246 kcal

szynka dojrzewająca z ziołami– 1 kromka 207 kcal, 2 kromki: 295 kcal

szynka gotowana – 1 kromka 158 kcal, 2 kromki: 246 kcal

szynka serrano – 1 kromka 204 kcal, 2 kromki: 292 kcal

Tosty z pieczywa pszennego i sera edamskiego lub gouda:

szynka Babuni – 1 kromka: 153 kcal, 2 kromki: 241 kcal

szynka wędzona – 1 kromka 152 kcal, 2 kromki: 240 kcal

szynka drobiowa – 1 kromka 158 kcal, 2 kromki: 246 kcal

szynka dojrzewająca z ziołami – 1 kromka 194 kcal, 2 kromki: 282 kcal

szynka gotowana – 1 kromka 158 kcal, 2 kromki: 246 kcal

szynka serrano – 1 kromka 191 kcal, 2 kromki: 279 kcal

Tosty z pieczywa pszennego i parmezanu:

szynka Babuni – 1 kromka: 164 kcal, 2 kromki: 252 kcal

szynka wędzona – 1 kromka 163 kcal, 2 kromki: 251 kcal

szynka drobiowa – 1 kromka 169 kcal, 2 kromki: 257 kcal

szynka dojrzewająca z ziołami – 1 kromka 205 kcal, 2 kromki: 293 kcal

szynka gotowana – 1 kromka 169 kcal, 2 kromki: 257 kcal

szynka serrano – 1 kromka 202 kcal, 2 kromki: 290 kcal

Tosty z pieczywa pszennego i mozzarelli:

szynka Babuni – 1 kromka: 147 kcal, 2 kromki: 235 kcal

szynka wędzona – 1 kromka 146 kcal, 2 kromki: 234 kcal

szynka drobiowa – 1 kromka 152 kcal, 2 kromki: 240 kcal

szynka dojrzewająca z ziołami – 1 kromka 188 kcal, 2 kromki: 276 kcal

szynka gotowana – 1 kromka 152 kcal, 2 kromki: 240 kcal

szynka serrano – 1 kromka 185 kcal, 2 kromki: 273 kcal

Tosty z pieczywa pszennego i sera koziego:

szynka Babuni – 1 kromka: 169 kcal, 2 kromki: 257 kcal

szynka wędzona – 1 kromka 168 kcal, 2 kromki: 256kcal

szynka drobiowa – 1 kromka 174 kcal, 2 kromki: 262 kcal

szynka dojrzewająca z ziołami – 1 kromka 210 kcal, 2 kromki: 298 kcal

szynka gotowana – 1 kromka 174 kcal, 2 kromki: 2962 kcal

szynka serrano – 1 kromka 207 kcal, 2 kromki: 295 kcal

Tosty z pieczywa pszennego i sera gorgonzola:

szynka Babuni – 1 kromka: 181 kcal, 2 kromki: 269 kcal

szynka wędzona – 1 kromka 180 kcal, 2 kromki: 268 kcal

szynka drobiowa – 1 kromka 186 kcal, 2 kromki: 274 kcal

szynka dojrzewająca z ziołami – 1 kromka 222 kcal, 2 kromki: 310 kcal

szynka gotowana – 1 kromka 186 kcal, 2 kromki: 274 kcal

szynka serrano – 1 kromka 219 kcal, 2 kromki: 307 kcal

Kaloryczność z tych tostów smażonych na tłuszczu wzrośnie o ok. 66 kcal, a w przypadku użycia keczupu – o dodatkowe 11 kcal i o 4 kcal, gdy dodasz platerek pomidora.

fot. Tosty z serem kcal/ Adobe Stock, Olga Miltsova

