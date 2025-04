Październik to miesiąc, w którym najwyższy czas zamienić letnie ubrania treningowa na coś cieplejszego. W tym okresie zaczynam również używać innych kosmetyków do pielęgnacji. Orzeźwiające żele po prysznic zamieniam na olejki, a delikatne balsamy na cięższe i bardziej odżywcze masła. Zobaczcie, co w tym miesiącu znalazło się na mojej liście hitów.

Reklama

8 nawyków osób aktywnych fizycznie

1. Olejek po prysznic Dove, cena 17,99 zł

Mam bardzo suchą skórę. Latem jeszcze daje radę, ale jesienią i zima jest dramat. Wtedy tradycyjny żel pod prysznic zastępuję olejkiem do mycia ciała. Nowość od marki Dove sprawdza się u mnie doskonale. Po jego zastosowaniu skóra miękka i przyjemna w dotyku.

2. Napój kokosowy Alpro, cena 13,99 zł

Bardzo lubię mleka roślinne. Pewnie będziecie się ze mnie śmiały, ale zazwyczaj wybierałam mleko migdałowe. Kiedyś go nie było i z braku laku kupiłam kokosowe. Okazało się, że jest boskie! Owsianka jest tak dobra, jak nigdy, a chia z delikatnym kokosowym posmakiem to niebo w gębie.

Starasz się zrzucić kilka kilogramów? Zacznij jeść te produkty już dziś

3. Czerwona kurtka treningowa Nike Performance, cena 419 zł

Najbardziej lubię biegać jesienią. Mam wrażenie, że wtedy mam więcej siły i większą motywację. Dlatego nie mam wyrzutów sumienia, gdy chcę sobie kupić nowy jesienny sportowy ciuch. W tym sezonie do mojej kolekcji dołączy cienka wiatrówka z kapturem.

1. Olejek po prysznic Dove, cena 17,99 zł; 2. Napój kokosowy Alpro, cena 13,99 zł; 3. Czerwona kurtka treningowa Nike Performance, cena 419 zł; 4. Sportowe legginsy H&M, cena 129,90 zł; 5. Różowe buty sportowe Reebok Classic, cena 379 zł

4. Sportowe legginsy H&M, cena 129,90 zł

Kocham H&M! Tym razem zaskoczyła mnie kolekcja sportowa. Jest doskonała! Stonowane kolory: szarości, czerń, pastelowe wstawki i granat. Czy mogłoby być lepiej? Najbardziej podobają mi się legginsy, które są bardzo modne, stylowe i wygodne.

5. Różowe buty sportowe Reebok Classic, cena 379 zł

Kiedyś buty sportowe nosiłam tylko na trening. Teraz chodzę w nich prawie codziennie i nie chcę nawet pamiętać, że jeszcze kilka lat temu nosiłam głównie baleriny. Moją ostatnią miłością są klasyczne Reeboki. Prawda, że są cudne!

Reklama

Niedoceniane ćwiczenie, pomoże wzmocnić mięśnie brzucha