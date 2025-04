Letnie treningi zostają jedynie dobrym wspomnieniem, teraz czas pomyśleć o miesiącach jesienno-zimowych. Ja sezonowy przegląd szafy mam już za sobą i wiem, co muszę dokupić. Wydaje mi się, że wyszło całkiem nieźle i braki wcale nie są duże. Zresztą zobaczcie same!

Reklama

6 zasad wyznawanych przez ludzi, którym udało się schudnąć

1. Łapki do pływania Arena, cena, ok. 79 zł

Zimą regularnie chodzę na basen. Krótkie dni i niska temperatura nie zachęcają do wychodzenia na zewnątrz (a nie jestem aż takim freakiem), więc bieganie na śniegu zamieniam na strój kąpielowy, czepek i okularki. W tym roku do mojego zestawu dołączą jeszcze łapki do pływania, które wzmocnią moje mięśnie rąk i pomogą wyrzeźbić plecy. Uprzedzam jednak, że to zabawa dla wytrwałych!

2. Buty trekkingowe New Balance Vazee Rush WVL710HG, cena, ok. 499 zł

Od kilku sezonów przymierzałam się do butów trekkingowych, ale zawsze coś mi w nich nie pasowało. Jedak w tym roku udało mi się znaleźć model idealny. New Balance trafił w mój gust! Są kobiece, a jednocześnie praktyczne i wygodne. Dzięki nim będzie mi ciepło w czasie jesiennego biegania. Buty są wykonane z zamszu oraz materiałów syntetycznych najwyższej jakości, mają dobrze zamortyzowaną podeszwę i zwiększoną odporność na wodę.

6 sportów, dzięki którym najszybciej schudniesz

3. Rozgrzewający krem do stóp Barwa, cena, ok. 8 zł

Niby krem jest polecany dla osób, które mają problemy z krążeniem i uczuciem "zimnych stóp". Jednak mi zawsze pomaga w chłodne dni, gdy włożę za cienkie buty. Ma cudowny, delikatnie cynamonowy zapach i daje delikatne uczucie rozgrzania. Aby wzmocnić ten efekt, wystarczy założyć skarpetki.

Najlepiej kosmetyk stosować na noc, ale mi czasem zdarza się posmarować nim stopy w ciągu dnia i jeszcze mi nie odpadły :)

Te kosmetyki pozwolą wam przetrwać jesień!

1. Łapki do pływania Arena, cena, ok. 79 zł; 2. Buty trekkingowe New Balance Vazee Rush WVL710HG, cena, ok. 499 zł; 3. Rozgrzewający krem do stóp Barwa, cena, ok. 8 zł; 4. Bordowa torba treningowa Nike, cena, ok. 229 zł; 5. Rękawiczki pięciopalczaste Nike, cena, ok. 99 zł

4. Bordowa torba treningowa Nike, cena, ok. 229 zł

Mam bardzo dużo toreb treningowych, ale żadnej idealnej. Nie za dużej i nie za małej, nie za gładkiej, ale też nie we wzory. Doskonałą udało mi się ostatnio wypatrzeć w kolekcji marki Nike. Borkowa, o klasycznym kroju i z licznymi kieszonkami, które uwielbiam.

5. Rękawiczki pięciopalczaste Nike, cena, ok. 99 zł

Jesienią i zimą najbardziej cierpią moje dłonie. Zimne powietrze i wiatr sprawiają, że mam przesuszoną i pękającą skórę. Dlatego nawet na krok nie rozstaje się z kremem do rąk i rękawiczkami. Noszę je nawet w czasie biegania. Moje obecne muszą niestety odejść na emeryturę, jednak już znalazłam im godnego następcę.

Reklama

Jak schudnąć z brzucha? 11 produktów, które powinnaś włączyć do swojej diety