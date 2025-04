Styczeń to czas noworocznych postanowień. Ja niestety jestem w tej kwestii bardzo sceptycznie i uważam, że nigdy nie kończy się to powodzeniem. W styczniu siłownie są przepełnione, ale w lutym wszystko wraca do normy, a postanowienia odchodzą w zapomnienie. Więc może warto w tym roku odpuścić? Lepiej znaleźć nową pasję, która będzie najlepszą motywacją. A sport to bardzo fajne uzależnienie i nie będziesz potrzebowała żadnych naciąganych postanowień.

Reklama

5 najpopularniejszych dietetycznych postanowień na 2017 rok

1. Kurtka narciarska O'Neill, cena, ok. 839 zł

Nie mogę powiedzieć, że jestem zapaloną snowboardzistką, ale z roku na roku lubię ten sport coraz bardziej. To jeden z niewielu optymistycznych akcentów w okresie jesienno-zimowym.

Oczywiście jak typowa kobieta przywiązuję dużą wagę do stroju. Wiem, że to głupie i banalne, ale co poradzić. W tym sezonie przymierzam się do zakupu nowej kurtki. Wybór chyba padnie na model z kolekcji marki O'Neill.

2. Legginsy do ćwiczeń Speedwick Color Block Reebok, cena, ok. 269 zł

Chyba już wiecie, że mam bzika na punkcie legginsów do ćwiczeń. Uważam, że ich nigdy za wiele :) Ostatnio w oko wpadł mi modele z kolekcji marki Reebok. Nigdy nie miałam ubrać treningowych sygnowanych logiem tej marki, ale najwyższy czas dać się przekonać.

5 najlepszych propozycji treningów dla początkujących

3. Olejek do demakijażu w balsamie Mizon, cena, ok. 69,90 zł

Olejek do demakijażu to podstawa pielęgnacji Koreanek. Ja od jakiegoś czasu również używam tego typu produktów i muszę przyznać, że widzę wyraźną różnicę.

To kosmetyk, który rozpuszcza sebum nagromadzone w ciągu dnia i resztki makijażu. Pozwala na dogłębne i dokładne oczyszczenie porów. Mnie zachwyciła jego innowacyjna i wygodna formuła balsamu. Dzięki temu możesz zabrać go na siłownię i nie martwić się, że kosmetyk się wyleje.

Waciki? Zapomnij o nich raz na zawsze. Czyli kilka ważnych rzeczy o oczyszczaniu twarzy

1. Kurtka narciarska O'Neill, cena, ok. 839 zł; 2. Legginsy do ćwiczeń Speedwick Color Block Reebok, cena, ok. 269 zł; 3. Olejek do demakijażu w balsamie Mizon, cena, ok. 69,90 zł; 4. Suszony ananas Crispy Natural, cena, ok. 4,85 zł; 5. Damskie buty do biegania Nike Free RN Distance Shield, cena, ok. 559 zł

Chcesz pozbyć się kilku kilogramów? Unikaj tych produktów!

4. Suszony ananas Crispy Natural, cena, ok. 4,85 zł

Zazwyczaj nie jem słodyczy, ale czasem mam ochotę na małe przyjemności. Wtedy zazwyczaj sięgam po suszone owoce.

Wybierając je, trzeba zwracać uwagę, czy nie są dodatkowo dosładzane. Jeżeli chcecie mieć taką pewność, to sięgnijcie po przekąski Crispy Natural. Są produkowane w innowacyjnej technologii suszenia, która oparta jest na niskiej temperaturze - poniżej 40 st. C. Dzięki temu owoce zachowują wysoki poziom składników odżywczych. Są chrupiące i smaczne, a przy tym nie zawierają konserwantów. Ja najbardziej lubię ananasa i brzoskwinię.

5. Damskie buty do biegania Nike Free RN Distance Shield, cena, ok. 559 zł

Bieganie zimą jest bardzo trudne. Niska temperatura, śnieg i plucha to cześć niedogodności czekających na trasie. Mnie w takich chwilach najbardziej przeszkadzały przemoknięte buty. Kilka tygodni temu w mojej kolekcji zagościły nowe buty, które są przeznaczone na mokre i deszczowe dni. Teraz mogę cieszyć się joggingiem i o nic się nie martwić. Nike wie co dobre!

6 najczęściej popełnianych błędów w treningu mięśni brzucha