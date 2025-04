Sierpień zapowiada się bardzo intensywnie. Weekendowe wyjazdy połączone z aktywnościami na świeżym powietrzu i moja nowa miłość, czyli bodycombat. Przysięgam, że jestem uzależniona od tego treningu!

Marzysz o zgrabnej sylwetce, dobrej kondycji i mocnych mięśniach? Ten trening jest dla ciebie!

1. Mus do mycia ciała rabarbar-malina Nivea, cena, ok. 13,99 zł

To idealny kosmetyk na szybki prysznic po siłowni lub zajęciach fitness. Jest bardzo łatwy w użyciu, a później nie trzeba nakładać na skórę balsamu nawilżającego. Dla mnie bomba!

2. Masło orzechowe Primavika, cena, ok. 16,99 zł

Jestem uzależniona od masła orzechowego i mam je nawet w pracy na biurku. Dodaję je do jogurtu z owocami, do placków, a czasem nawet jem je samo. Od jakiegoś czasu regularnie kupuję masło do Primavika, bo ma w swoim składnie jedynie prażone orzechy arachidowe.

3. Buty do biegania Print Smooth Clip Ultraknit Reebok, cena, ok. 329 zł

To zdecydowanie najładniejsze i najwygodniejsze buty do biegania w mojej kolekcji. Śmieje się nawet, że same biegają, bo faktycznie czuje się w nich jak boso.

Nich konstrukcja zwiększa swobodę ruchów. But jest wzorowany na kształcie stopy, a podeszwa środkowa jest wykonana z pianki o pojedynczej gęstości, co zapewnia poczucie elastyczności i niezbędną w czasie biegu amortyzację.

4. Spodenki do ćwiczeń H&M, cena, ok. 59,90 zł

Na ćwiczeniach grupowych i siłowni źle się czuje w takich krótkich spodenkach, ale w gorące dni uwielbiam w nich biegać. Zapewniają niezbędną swobodę ruchów i są wykonane szybkoschnącego materiału, a elastyczna talia ze sznurkiem pozwala regulować ich rozmiar.

5. Baton jabłko i cynamon dobra kaloria, cena, ok. 4.99 zł

To szybka, wygodna i zdrowa przekąska na mały głód. Ten batonik mam często w torebce i sięgam po niego w kryzysowych sytuacjach. Jest dostępny w kilku smakach, ale ten jest zdecydowanie najlepszy.

