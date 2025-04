Jeśli do tej pory nie udało ci się zrzucić zbędnych kilogramów, bierz się do roboty! Do lata zostały niecałe 3 miesiące. Nie wiesz, co powinnaś wybrać w tym miesiącu w związku z postanowieniem zmiany trybu życia na zdrowy? Oto moje top 5 na kwiecień, które pomoże ci w walce o szczupłą sylwetkę!

1. Suplement diety Provital Activ+, Noble Health, cena ok. 70 zł

Z okazji nadchodzącej wiosny postaw na oczyszczenie organizmu. Ten suplement przywraca równowagę zakwaszonemu organizmowi, dzięki czemu przestaniesz odczuwać notoryczne zmęczenie i rozdrażnienie. W jego składzie znajdziesz ekstrakt z młodego zielonego jęczmienia, róży stulistnej i żeń-szenia.

2. Chipsy Crispy Natural o smaku ananasa, cena ok. 3,5 zł

Zdarza ci się podjadać między posiłkami? Zadbaj o to, by w torebce mieć zawsze zdrową przekąskę. Dobrym wyborem będzie suszony ananas w formie chipsów, którego możesz dodawać również do porannego musli!

3. Morwa biała suszona, Helio, cena ok. 9 zł

Morwa biała hamuje rozkład węglowodanów złożonych do cukrów prostych, dzięki czemu po posiłku poziom glukozy we krwi nie skacze jak szalony, a zjedzone kalorie nie odkładają się w postaci tkanki tłuszczowej. Dotychczas na rynku dostępne były jedynie suplementy diety zawierające te cudowne właściwości. Ale po co łykać tabletki, skoro można rozkoszować się smakiem prawdziwego owocu?

4. Suplement diety Cidrex Plus, Vitana, cena ok. 15 zł

Produkt zawiera naturalne składniki, dzięki którym będziesz w stanie kontrolować masę ciała. Ocet jabłkowy przyspiesza metabolizm, a zielona herbata zawiera antyoksydanty, które ochronią organizm przed wolnymi rodnikami.

5. Ciasteczka zbożowe, Kupiec, cena ok. 2 zł

To super pomysł na podwieczorek lub uzupełnienie śniadania. Dla mnie ciasteczka o smaku malinowo-żurawinowym to strzał w dziesiątkę!

