Podczas odchudzania wiele osób unika orzechów, obawiając się, że ich wysoka kaloryczność może pokrzyżować plany redukcyjne. Jednak orzechy to nie tylko kalorie – to także źródło cennych składników odżywczych, które mogą wspierać proces odchudzania: pomóc w kontrolowaniu głodu, dostarczyć niezbędnych kwasów tłuszczowych i białka oraz pozytywnie wpłynąć na zdrowie metaboliczne. Podpowiadamy, jak włączyć orzechy do diety redukcyjnej, by czerpać z nich maksimum korzyści w czasie diety redukcyjnej.

Spis treści:

Orzechy mają wysoką wartość energetyczną, ponieważ zawierają dużo tłuszczu – 1 gram tłuszczu dostarcza aż 9 kalorii. Z tego powodu często postrzegane są jako tuczące. Jednak badania pokazują, że regularne spożywanie rozsądnych porcji orzechów nie prowadzi do przyrostu masy ciała, a wręcz może wspierać odchudzanie.

Tłuszcze zawarte w orzechach to głównie zdrowe, nienasycone kwasy tłuszczowe, które wspierają metabolizm i mają pozytywny wpływ na zdrowie serca. Orzechy są również bogate w białko i błonnik, co sprzyja uczuciu sytości i zmniejsza ryzyko podjadania. Właśnie dzięki tym właściwościom orzechy mogą być cennym elementem diety, także tej redukcyjnej.

Chociaż orzechy są kaloryczne, ich składniki odżywcze mogą wspierać proces odchudzania. Oto jak niektóre substancje w orzechach mogą pomóc w redukcji masy ciała.

Orzechy są dobrym źródłem błonnika, który odgrywa kluczową rolę w kontroli wagi. Błonnik zwiększa uczucie sytości i sprawia, że posiłki są bardziej sycące, co pomaga zmniejszyć apetyt i kontrolować liczbę spożywanych kalorii i ograniczyć pojadanie między posiłkami.

Orzechy zawierają białko, które zwiększa termogenezę. Białko ma wyższy efekt termiczny niż węglowodany i tłuszcze, co oznacza, że organizm zużywa więcej energii na jego trawienie. Białko jest też kluczowe dla budowy i ochrony mięśni, a większa masa mięśniowa przyspiesza metabolizm, co może wspierać odchudzanie.

Orzechy zawierają głównie zdrowe tłuszcze nienasycone, które wspomagają metabolizm tłuszczów. Nienasycone tłuszcze mogą poprawiać profil lipidowy i regulować poziom insuliny poprzez stabilizację poziomu cukru we krwi. Działania te wspomagają odchudzanie.

Niektóre orzechy, takie jak orzechy włoskie, są bogate w kwasy tłuszczowe omega-3. Z kolei orzechy włoskie i pistacje zawierają antyoksydanty. Substancje te redukują stany zapalne, które mogą destabilizować metabolizm.

Orzechy są również dobrym źródłem magnezu, który reguluje poziom glukozy we krwi, a więc może ograniczać napady głodu i kontrolować apetyt.

Na diecie odchudzającej warto sięgać po orzechy bogate w błonnik, białko oraz zdrowe tłuszcze, a jednocześnie o stosunkowo niskiej kaloryczności.

Oto pięć rodzajów orzechów, które mają najmniej kalorii, wraz z ich kalorycznością na 100 gramów:

Mimo że wszystkie orzechy są bogate w kalorie (makadamia – 718 kcal/100 g, pekan – 691 kcal/100 g), ich zdrowe tłuszcze, białko i błonnik mogą przyczynić się do utraty wagi i poprawy zdrowia. Dlatego jeśli lubisz te bardziej kaloryczne orzechy, nie musisz ich sobie odmawiać na diecie redukcyjnej. Pamiętaj jednak, że nietuczące i najzdrowsze orzechy to te, jedzone z umiarem. Orzechy włoskie na odchudzanie też mogą być dobre!

Orzechy można włączyć do diety o dowolnej porze dnia, ale kluczowe jest dostosowanie ich spożycia do indywidualnych potrzeb kalorycznych. Oto kilka praktycznych wskazówek: