Jeśli stosujesz dietę ketogeniczną lub po prostu ograniczasz ilość węglowodanów w diecie, to w trakcie poszukiwania odpowiednich produktów, mogłeś spotkać się już z makaronem konjac. Chociaż nie grzeszy smakiem i wyglądem, to zdecydowanie wyróżnia się jedną szczególną właściwością spośród innych makaronów. Jest wyjątkowo dietetyczny.

Czym jest konjac?

Konjac to skrobiowe warzywo korzeniowe pochodzące z Chin, z którego można zrobić makaron zwany shirataki, potocznie nazywany też makaronem konjac. Przezroczyste galaretowate nitki są stosowane tradycyjnie w kuchni japońskiej, w zupach lub daniach smażonych. Konsystencja makaronu jest gumowata, a bez przypraw produkt nie ma wyraźnego smaku.

Dietetyczny, ale czy wartościowy? Właściwości makaronu konjac

To, co wyróżnia makaron konjac, to fakt, że w porównaniu z makaronem pszennym czy ryżem jest bardzo niskokaloryczny. Porcja 100 g makaronu ma zaledwie 6-10 kalorii. Nie dziwi, że do przygotowywania potraw chętnie wykorzystują go osoby będące na diecie z ograniczeniem węglowodanów. Makaron jest bezglutenowy.

Co więcej, konjac ma wysoką zawartość glukomannanu. Jest to rodzaj błonnika rozpuszczalny w wodzie, który pozyskuje się z korzenia rośliny. Składnik ma właściwości emulsyjne, pęcznieje w żołądku, powodując uczucie sytości, dzięki czemu może skutkować zmniejszeniem spożycia kalorii w ciągu dnia. Włączenie makaronu do diety może wspomagać utratę wagi. Błonnik ma działanie ochronne na jelita, poprawia trawienie i spowalnia wchłanianie glukozy z układu pokarmowego, co jest dobrą wiadomością dla osób z insulinoopornością i cukrzycą.

Minusem jest to, że konjac ma bardzo mało składników mineralnych. Nie jest więc wystarczająco odżywczy, aby stanowił podstawę diety.

Makaron konjac – superdietetyczny, ale nie bez wad

Ze względu na właściwości specyficznego błonnika, makaron chłonie bardzo dużo wody po zjedzeniu i szybko pęcznieje, stąd niekiedy powoduje dolegliwości żołądkowo-jelitowe. U niektórych osób po zjedzeniu mogą pojawić się wzdęcia, gazy, biegunka, zaparcie lub bóle brzucha.

Skutkom ubocznym można zapobiegać poprzez picie dużej ilości płynów, a także zmniejszenie porcji. Odradzane jest jedzenie makaronu w dużej ilości, zwłaszcza gdy pierwszy raz trafił na nasz talerz. Jeżeli chcemy go wypróbować, to najlepiej zacząć od małej porcji.

Jednym ze skutków ubocznych spożywania makaronu konjac może być niedożywienie. Ten produkt nie tylko nie dostarcza składników odżywczych, ale też obecny w nim błonnik może utrudniać wchłanianie niezbędnych składników w układzie pokarmowym.

Do jakich dań można wykorzystać makaron konjac?

Makaron ma wszechstronne zastosowanie. W kuchni można go używać podobnie jak każdy inny makaron. Sprawdzi się jako składnik zup, sałatek, dań jednogarnkowych typu spaghetti czy warzywa z makaronem.

Podsumowując, makaron konjac, o ile jest dobrze tolerowany przez organizm, może być elementem niskokalorycznej diety. Należy jednak pamiętać, że zawiera dużą ilość błonnika, co powoduje czasami objawy niestrawności. W umiarkowanych ilościach, w połączeniu ze zdrową dietą i piciem dużej ilości płynów produkt może wspierać ogólne zdrowie i redukcję wagi.

