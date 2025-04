W trakcie I Narodowego Kongresu Żywieniowego, który odbył się pod hasłem "Żywność i żywienie w prewencji i leczeniu chorób – postępy 2016", polski Instytut Żywności i Żywienia ogłosił nową piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej wraz z 10 zasadami prawidłowego żywienia. Jedna z nich brzmi: "Ograniczaj spożycie tłuszczów zwierzęcych. Zastępuj je olejami roślinnymi". To bardzo ważna zasada. Wiesz, dlaczego?

Zastępowanie w diecie tłuszczów nasyconych nienasyconymi pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Jak wiemy wysoka zawartość frakcji LDL, tzw. „złego cholesterolu” zwiększa ryzyko wystąpienia miażdżycy. Olej rzepakowy zawiera najmniej spośród olejów roślinnych nasyconych kwasów tłuszczowych.

Dodatkowo olej rzepakowy to doskonałe źródło witamin rozpuszczalnych w tłuszczach E i K, które wielopłaszczyznowo wpływają na nasze zdrowie.

Olej rzepakowy to wartościowy element diety kobiet ciężarnych i małych dzieci, co więcej może być spożywany przez niemowlęta już od 6. miesiąca życia. Zawiera też bardzo dużo cennych dla zdrowia przeciwutleniaczy- charakteryzuje się wysokim poziomem witaminy E.

Witamina E zawarta w oleju rzepakowym wpływa na ochronę DNA, białek i lipidów przed uszkodzeniami na tle oksydacyjnym. Witamina K za to przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi i pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

Co więcej, olej rzepakowy nie tylko zawiera korzystne dla naszego organizmu witaminy, ale jako tłuszcz pomaga "transportować" te rozpuszczalne w tłuszczach, czyli A, D, E i K1.

Odpowiednio dobrane tłuszcze są istotne nawet w przypadku odchudzania.

Drakońska dieta oparta tylko na cukinii i sałacie? A może ograniczenie posiłków do jednego lub dwóch dziennie? Wiele kobiet stosuje takie drakońskie metody odchudzania. Niestety, nie są one zdrowe, a i ze skutecznością nie jest najlepiej, głównie dlatego, że konsekwencjami diet opartych na głodówce jest efekt jojo. W uzyskaniu i utrzymaniu prawidłowej wagi są ważne także tłuszcze. Najlepiej te nienasycone, a więc w większości roślinne2. Gdzie ich szukać? Jak się okazuje takim wartościowym tłuszczem jest olej rzepakowy.

Osoby, które przechodzą na dietę, często znacznie ograniczają spożycie tłuszczu. Jeśli te ograniczenia dotyczą tłuszczy nasyconych (głównie pochodzenia zwierzęcego) to bardzo dobrze, gdyż tłuszcze te wpływają m.in. na wzrost stężenia cholesterolu LDL czyli tego złego w organizmie przyczyniając się do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Jeśli natomiast ograniczenia dotyczą tłuszczy nienasyconych (większość roślinnych tłuszczów), to należy zastanowić się w jakim stopniu to zrobić, aby nie zaszkodzić naszemu organizmowi. Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Dietetyki w diecie 20-35% energii powinno pochodzić właśnie z tłuszczu czyli przy diecie 1500 kcal/dzień jest to 300-525 kcal. Tłuszcze niezbędne są do produkcji hormonów i budowy błon komórkowych, są również nośnikiem witamin A, D, E i K oraz źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) których organizm sam nie jest w stanie wytworzyć i muszą być one dostarczone wraz z dietą. Tłuszcze te przyczyniają się m.in. do obniżenia poziomu cholesterolu LDL we krwi. Bardzo dobrym źródłem NNKT oraz witamin są właśnie oleje roślinne (m.in. olej rzepakowy), dlatego ich dodatek do sałatek, surówek czy duszenia jest ważny nawet wtedy kiedy jesteśmy na diecie (1 łyżka oleju to ok. 90 kcal). Wykluczyć należy natomiast smażenie na głębokim tłuszczu.

- mgr Magdalena Siuba-Strzelińska, Dietetyk | Zastępca Kierownika Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej