Zastanawiasz się, ile pączków możesz zjeść bez szkody dla swojej figury? My to wiemy. Ba! Dzięki naszym radom, Tłusty Czwartek nie stanie ci na drodze w dążeniu do superfigury! Oto nasze podpowiedzi.

Zasada nr 1

Zjedz maksymalnie 4 pączki

Taka ich ilość z pewnością nie obciąży twojego układu pokarmowego, który poradzi sobie z ich trawieniem w dość krótkim czasie. Pamiętaj również, że każdy produkt o wysokim stężeniu glukozy powoduje znaczący wyrzut insuliny do krwi wzmagający apetyt. Dlatego im mniej ich zjesz, tym lepiej!



Zasada nr 2

Dołącz do pączków otręby owsiane

Zastanawiasz się dlaczego? Odpowiedź jest całkiem prosta - połączenie produktów o wysokim indeksie glikemicznym z tymi o niskim IG sprawia, że końcowa suma obniża się. A to oznacza, że za chwilę nie będziesz znowu głodna.



Zasada nr 3

Przygotuj pączki samodzielnie

Pączki dostępne w sklepach robione są z mąki pszennej, która ma bardzo niską gęstość odżywczą. Oznacza to, dostarczają bardzo mało składników odżywczych i są bardzo szybko trawione, co powoduje szybkie pojawienie się głodu.



Zasada nr 4

Po biesiadowaniu wypij ziołową herbatkę

Melisa, mięta, napar z kopru włoskiego czy kawa żołędziówka - te herbatki wspomogą twój układ pokarmowy w trawieniu dość obciążających posiłków, jakimi są słodycze. Dzięki nim nie będziesz czuć się ociężała.



Zasada nr 5

Zjedz lekką kolację

Kanapki czy tosty nie będą najlepszym pomysłem. Zamiast tego, wybierz warzywną sałatkę lub owoc. Błonnik zawarty w tych produktach wspomoże trawienie pączków, a ty położysz się spać bez wyrzutów sumienia.



