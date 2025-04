Test redakcji Polki.pl: catering dietetyczny Dietbox



Jak to wszystko się zaczęło?

W związku z tym, że jako redaktorka działu dieta jestem znawcą niemalże wszystkich diet funkcjonujących na rynku, przetestowanie cateringu dietetycznego było dla mnie kolejnym fajnym doświadczeniem. Zgodziłam się bez wahania :) Choć podchodzę sceptycznie do różnego rodzaju diet, bo ich efekty uboczne odbiły się na mnie nieraz, do tej nastawiłam się naprawdę pozytywnie. Zatem do rzeczy!

Dieta, którą zaoferował mi Dietbox trwała 2 miesiące. Choć chciałam zacząć od razu od jadłospisu 1200 kcal, pani dietetyk z firmy stanowczo odradziła. Przez miesiąc byłam więc na diecie 1500 kcal. Posiłki były dostarczane codziennie pod drzwi wejściowe (nawet nie musiałam wstawać do domofonu - przekazałam kurierowi kluczyk). Jedynym wyjątkiem były soboty, w które to hurtem otrzymywałam zestaw jedzenia na cały weekend.

I tak trwałam na diecie 1500 kcal przez cały pierwszy miesiąc :)

Po upływie 4 tygodni postanowiłam zmniejszyć kaloryczność posiłków do 1200 kcal dziennie. Choć na samym początku otrzymywania cateringu odczuwałam ogromny głód i często gęsto prawie sobie z nim nie radziłam (w głowie miałam tylko odstępstwa od diety), udało mi się wytrzymać. A przy diecie 1200 kcal nie zauważyłam prawie żadnej różnicy. I na takim jadłospisie dotrwałam do końca :)

Jakie jedzenie oferuje Dietbox?

To, co mnie zaszokowało to różnorodność posiłków na diecie. Tygodnie tematyczne, które układa szef kuchni są doskonałym pomysłem, bowiem z jednej strony wiemy, czego możemy się spodziewać, a z drugiej każde kolejne danie to element zaskoczenia.

W menu znalazła się masa różnego rodzaju chłodników, owoce morza, sałatki, mięsa i kasze, które na naszych talerzach pojawiają się coraz rzadziej, a także desery które pokazują, że odchudzając się wcale nie musimy rezygnować z np. ulubionych ciast czy ciasteczek. Kuchnia włoska, meksykańska, polska, bałkańska czy francuska również gościła na moim talerzu.

Za te działania stawiam 5 z plusem!

Efekty korzystania z cateringu dietetycznego Dietbox.pl

Podczas 2 miesięcy korzystania z cateringu Dietbox udało mi się schudnąć 4,5 kg :) Dla mnie to ogromny sukces, bowiem mam problemy hormonalne i w moim przypadku zmniejszenie wagi o 1 kg graniczy niemalże z cudem. Jeśli chodzi o wymiary:

obwód uda: -2 cm

obwód łydki: bez zmian

obwód bioder: -2,5 cm

obwód brzucha: -2,5 cm

obwód talii: -3,5 cm

obwód piersi: bez zmian

obwód ręki: -0,5 cm

Uwagi dotyczące cateringu

Moim zdaniem posiłki podczas niektórych dni były zbyt wymyślne - w zamian za - bądź co bądź pyszne - owoce morza wolałabym dostać furę warzyw, którymi z pewnością bym się najadła. Niestety małą porcją muli czy krewetek najadałam się zaledwie na chwilę. Brakowało mi również świeżych warzyw podawanych w porze kolacji i to właśnie do kolacji kieruję największą z małych uwag :) Porcje były zbyt małe, co groziło nocnym podjadaniem :P

Ocena redakcji: 5 = (małe minusiki za 2 powyższe uwagi)

Zobacz zdjęcia posiłków serwowanych przez catering dietetyczny Dietbox: