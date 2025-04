Założenia, czyli po co to zrobiłam?

Moim celem nie było odchudzanie, choć wybrałam dietę niskokaloryczną, czyli taką, które jest najpopularniejsza. Chciałam sprawdzić, czy przy takiej kaloryczności będę się najadać.

Moje całodobowe zapotrzebowanie energetyczne wynosi około 2100 kcal, a zdecydowałam się przetestować dietę 1500 kcal bez laktozy (ze względu na genetyczną nietolerancję tego składnika). Testerami smaku, poza mną był także mój partner Adam i moja 9-letnia córka Hania, którym często zdarzało się próbować dań.

Przez trzy tygodnie jadłam dania diety pudełkowej od 3 różnych firm z Warszawy:

Dostawa

Wszystkie firmy wywiązały się z terminowych dostaw. Do godziny 8 rano dieta pudełkowa była dostarczana do wskazanego przeze mnie miejsca. Dla utrudnienia w środy, w dniu, w którym pracuję z domu, poprosiłam o dostawę pod inny adres. Nie było z tym żadnego problemu!

Na wyróżnienie zasługuje Przełom w odżywianiu. Jeśli posiłki dłużej przebywały poza chłodnią firma dostarczała je w styropianowym pudełku z wkładem chłodzącym. Każda z testowanych przeze mnie firm cateringowych korzysta z samochodu chłodni, który utrzymuje niską temperaturą dostawy.

Sposób pakowania

Wszystkie cateringi z testu pakują swoje dania szczelnie, nic się nie rozlewa, nie pęka. Łatwo jest transportować kolację z pracy do domu bez ryzyka zniszczenia torby. To, co najbardziej mnie przeraziło to ilość plastikowo-foliowych śmieci, jakie zostają po dniu, tygodniu, miesiącu stosowania diety pudełkowej. Nie jest to problem firm cateringowych, ale w ogóle świata. Plus za papierowe torebki, ale czekam na lepsze, proekologiczne metody pakowania. Może pomysłem jest odbieranie pustych opakowań i ich ponowne wykorzystanie?

Cena diety pudełkowej

Posiłki firm cateringowych testowałam od poniedziałku do piątku, wybrałam tzw. opcję bez weekendów. W tej ofercie za dzień diety pudełkowej trzeba zapłacić:

67 zł w firmie Maczfit,

w firmie Maczfit, 81 zł w firmie Przełom w odżywianiu,

w firmie Przełom w odżywianiu, 57 zł w firmie Body Chief.

Menu diety pudełkowej

Pozytywnie zaskoczyło mnie urozmaicenie diety pudełkowej i ciekawe pomysły na dania. Pod tym kątem najmniej przypadła mi do gustu oferta Body Chief, w której produkty często się powtarzały np. na obiad i kolację jadłam pierś z kurczaka. W jadłospisie było też dużo koziego sera, za którym nie przepadam. Odczułam też wyraźnie mniejsze urozmaicenie niż w przypadku firmy Maczfit i Przełom w odżywianiu. Zdarzało się, że w daniach Body Chief brakowało mi większej ilości warzyw

Maczfit i Przełom w odżywianiu codziennie zaskakiwały nowymi smakami, choć biorąc pod uwagę wyłącznie upodobania smakowe wybrałabym ofertę Przełomu w odżywianiu. Niektóre dania Maczfit były mocno dosładzane np. w budyniu ananasowym z kaszy jaglanej było aż 25 g cukru (czyli 5 łyżeczek).

Nie miałam zastrzeżeń, co do świeżości dań, byłam najedzona. Wszystkie firmy pracują zgodnie z systemem jakości HACCP, który pozwala monitorować najważniejsze i najniebezpieczniejsze momenty w produkcji żywności.

Co jadłam?

Zobacz moje ulubione dania z 3 tygodni testowania diety pudełkowej:

Proteinowa pizza mexicana na fasolowym spodzie (kolacja, Maczfit) Gryczanka bezlaktozowa z jabłkami i musem (śniadanie, Maczfit) Dorsz ze szpinakowym pesto i czosnkiem (obiad, Przełom w odżywianiu) Kurczak w sosie teriyaki z brązowym ryżem (obiad, Przełom w odżywianiu) Zupa Tom Kha z kurczakiem, warzywami i sezamem (kolacja, Body Chief)

Informacje na opakowaniach

Miałam nadzieję, że każde danie będzie oznakowane podobnie jak produkty spożywcze:

będzie podany skład w kolejności malejącej,

udostępniona zostanie wartość odżywcza dań (wartość energetyczna (kcal), tłuszcz - w tym kwasy tł. nasycone, węglowodany – w tym cukry, białko, sól).

Niestety wyłącznie Maczfit na dania przykleja naklejki z nazwą dania i pełną wartością odżywczą. Pozostałe dwie firmy informują tylko o: kaloryczności, białku, tłuszczu ogółem i węglowodanach ogółem.

Ogromnym zaskoczeniem jest dla mnie fakt, że żadna z firm nie podaje składu dania. Można dopytać o konkretny składnik mailowo, ale czy zajęty człowiek ma czas, żeby codziennie pisać maila, dopytywać i czekać na odpowiedź. Na moje pytanie, dlaczego tak jest padały wymijające odpowiedzi:

„Mamy w planach udostępnianie składu.”

„Receptury dań są naszą tajemnicą.”

Niektóre dania mają tak tajemnicze nazwy, że ciężko jest nawet domyślić się, z czego mogą być zrobione np.: bezlaktozowy fit kinder country. Co ja będę jeść?

Innym problemem związanym z informacjami zawartymi na opakowaniu jest oznakowanie alergenów. Tylko Przełom w odżywianiu podawał je na drukowanym menu konkretnie np. zawiera gluten.

Na daniach Maczfit alergeny oznakowano cyframi np. alergeny 4 i 9. Co kryje się pod cyfrą dowiesz się dopiero po wizycie na strony internetowej. To niewygodne! Mogę przecież w danym momencie nie mieć dostępu do internetu.

W przypadku Body Chief na daniach w ogóle nie było informacji o alergenach, można je było uzyskać tylko na stronie. Alergeny również były oznakowane cyframi. Najpierw musiałam znaleźć menu, konkretne danie z aktualnego dnia, a potem jeszcze sprawdzić legendę z wyjaśnieniem, co oznacza dana cyfra. Nie wiem, dlaczego to tak problematyczne, by podawać na naklejce przyklejonej do pudełka, jakie alergeny mogą być w posiłku.

Kontakt z firmą

We wszystkim trzech firmach kontakt z obsługą klienta przebiegał sprawnie, mogłam także liczyć na rozmowę z dietetykiem. Przełom w odżywianiu i Body Chief dodatkowo proponują bezpłatne, stacjonarne konsultacje z dietetykiem połączone z analizą składu ciała – Body Chief w Poznaniu, Przełom w odżywianiu w Warszawie.

Opinia o diecie pudełkowej

Muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczona przebiegiem tego testu. Dieta pudełkowa to dobre rozwiązanie, gdy przez określony czas wiesz, że będziesz zajęta i nie starczy ci czasu na gotowanie. To także dobry wstęp do odchudzania, dzięki któremu nauczysz się regularności i obkurczysz żołądek.

Choć moim celem nadrzędnym nie było odchudzanie, to w ciągu tych 3 tygodni schudłam 1,5 kg.

Firmy cateringowe mają coraz szerszą ofertę uwzględniającą także diety specjalne np. dla diabetyków, kobiet w ciąży, bezglutenowe. Jeśli masz duże ograniczenia żywieniowe dieta pudełkowa nie jest dla ciebie, bo zazwyczaj dopuszczane są tylko 2-3 wykluczenia.

Jadłospisy są prawidłowo zbilansowane, a dania w większości przypadków zaskakująco smaczne. Niektóre przepisy z pewnością postaram się odtworzyć. Pamiętaj jednak, że dieta pudełkowa to rozwiązanie, które powinnaś planować na określony czas. Prędzej czy później musisz nauczyć się planować posiłki, zdrowo gotować i jeść regularnie!

Gdybym miała wskazać swojego faworyta spośród testowanych firm cateringowych to wybieram Maczfit za smak, pełne informacje o wartości odżywczej, urozmaicenie i przystępną cenę.

