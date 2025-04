Czereśnie na keto? Nie jedz! – mówią orędownicy unikania wszystkiego, co ma więcej węglowodanów niż kilka gramów na 100 g. Z kolei ci mniej ortodoksyjni zwolennicy diety ketogenicznej są skłonni czasami zrobić wyjątek i sięgnąć po niewielką porcję zakazanych owoców. Jedno jest pewne: w czasie keto cycling możesz jeść czereśnie w odpowiedniej fazie cyklu i wtedy nawet nie trzeba się bardzo ograniczać. Wyjaśniamy, czy i ile możesz zjeść czereśni, kontynuując dietę bez przerw.

Reklama

Spis treści:

Jeśli chodzi o czereśnie na diecie ketogenicznej, to opinie są różne. Jedni twierdzą, że absolutnie są wykluczone, inni mówią, że można, ale z umiarem. Cóż, rację mają ci drudzy – jeśli zdołasz zjeść tylko kilka tych owoców, nie „wyskoczysz” ze stanu ketozy mimo tego, że owoców tych nie znajdziesz na liście polecanych owoców na keto.

Ile węglowodanów jest w czereśniach?

Faktem jest, że czereśnie należą do owoców o znacznej zawartości węglowodanów – w 100 g jest ich ok. 16 g. Ponieważ owoce te zawierają 2,1 g błonnika, pod uwagę trzeba brać węglowodany netto, których jest 13,9 g w 100 g czereśni. To całkiem sporo i sprawia, że czereśnie nie znajdują się na liście niskowęglowodanowych owoców, które zwykle wymieniane są jako dozwolone na diecie keto. Czy to je ostatecznie dyskwalifikuje? Ano nie, bo znaczenie ma to, ile tych czereśni zjesz.

Na pewno natomiast nie powinnaś na diecie keto jeść suszonych i kandyzowanych czereśni ani tradycyjnych z nich przetworów oraz soków.

fot. Ile można zjeść czereśni na keto/ Adobe Stock, lavrenkova

Teoretycznie na diecie ketogenicznej możesz zjeść przez cały dzień 359 g czereśni… i nic więcej. Nie przekroczysz wtedy dawki 50 g węglowodanów netto, ale nie dostarczysz z nimi tłuszczu (i wielu innych składników odżywczych), bo w takiej porcji jest go tylko 0,7 g. Takie rozwiązanie nie jest rozsądne, więc odpada.

Czereśnie do diety ketogenicznej można włączyć pod warunkiem, że ich ilość będzie niewielka.

Sprawdźmy, ile węglowodanów netto jest w 1 czereśni. Waży ona 6-8 g w zależności od rozmiaru. Oznacza to, że dostarcza ok. 0,8-1,1 g węglowodanów netto – to mało. Garść czereśni waży ok. 80 g, co oznacza, że dostarcza ok. 10,9 g węglowodanów netto – to już znacząca ich ilość, jeśli chcesz upilnować dziennego limitu 50 g węgli.

Wygląda więc na to, że jeśli będąc na diecie ketogenicznej, zapragniesz smaku czereśni, możesz po nie sięgnąć i zjeść 5-6 owoców, dostarczając maksymalnie 6,6 g węglowodanów netto. To naprawdę jest ilość „do udźwignięcia” i bez problemu skomponujesz tak wszystkie posiłki, aby nie wyskoczyć ze stanu ketozy.

Najlepiej jednak dodawać czereśnie do słodkich keto śniadań czy keto deserów, drylując je i krojąc np. na 2 lub 4 części. Wtedy będziesz mieć więcej smacznych czereśniowych kąsków i skuteczniej zaspokoisz nimi apetyt na te owoce, niż zjadając same czereśnie prosto z łubianki.

Reklama

Czytaj także:

Truskawki na keto - jak i ile jeść, żeby nie wyskoczyć z ketozy?

Czy arbuz na keto to dobry pomysł?

3 przepisy na pyszne keto ciasto z malinami