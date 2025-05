Wiele suplementów dedykowanych do walki z nadwagą zawiera w składzie ten mikroelement. Chociaż chrom występuje powszechnie w żywności i środowisku, a także jest nam niezbędny do prawidłowego funkcjonowania, to nie wolno przesadzać z jego ilością w diecie. Przyjmowanie dużych dawek powoduje poważne skutki uboczne.

Czy chrom faktycznie odchudza?

Wśród naukowców nie ma jednomyślności co do wpływu chromu na odchudzanie. Jeżeli już zauważa się taki efekt, to jest on niewielki. Jedno z badań z udziałem 622 osób z nadwagą lub otyłością dowiodło, że przyjmowanie do 1000 μg chromu dziennie przez 3-4 miesiące powodowało spadek wagi do 1,1 kg. Biorąc pod uwagę długi okres stosowania, to niezbyt dużo.

Niektóre prace sugerują, że zażywanie chromu hamuje apetyt na słodycze i może zapobiegać przejadaniu się. Wydaje się, że chociaż pierwiastek faktycznie zmniejsza uczucie głodu, to nie jest cudownym lekarstwem na nadwagę.

Skutki uboczne przyjmowania chromu

Stosowanie chromu nie daje spektakularnych efektów odchudzających, a co więcej może powodować groźne skutki uboczne. Ich ryzyko jest większe przy zażywaniu dużych dawek. Do możliwych działań niepożądanych chromu należą:

zaburzenie wchłaniania żelaza,

anemia,

podrażnienie żołądka,

wrzody,

małopłytkowość,

zaburzenie pracy wątroby

zaburzenie pracy nerek

rabdomioliza (rozpad mięśni)

egzema

hipoglikemia (niski poziom glukozy),

uszkodzenie chromosomów, co może nawet powodować raka.

Na cięższe objawy bardziej narażone są osoby, które przyjmują dużą ilość tego składnika oraz osoby z chorobami nerek i wątroby.

Nie ustalono, jaka jest maksymalna dopuszczalna dawka chromu, ale kilka badań wskazuje, że ilość do 1000 mikrogramów pierwiastka jest uznawana za bezpieczną.

Chrom na odchudzanie. Na co jeszcze uważać?

Jeżeli rozważasz przyjmowanie suplementów z chromem na odchudzanie, to powinnaś wiedzieć, że składnik ten wchodzi w interakcje z niektórymi lekami. Szczególnie zwraca się uwagę na insulinę, która w połączeniu z chromem zwiększa ryzyko hipoglikemii. Podobna zasada dotyczy innego leku stosowanego na cukrzycę – metforminy. Uważać powinny osoby leczone lewotyroksyną (przyjmowana na choroby tarczycy), ponieważ chrom zmniejsza wchłanianie tego leku.

Chociaż chrom cieszy się popularnością jako środek wspomagający odchudzanie, to wiele wskazuje na to, że pozytywne efekty stosowania nie są na tyle znaczące, żeby przewyższały ryzyko szkodliwych skutków ubocznych. Decyzję o tym, czy przyjmować chrom w celu obniżenia masy ciała, najlepiej poprzedzić konsultacją lekarską. Warto pamiętać, że najlepszym, sprawdzonym i zdrowym sposobem na chudnięcie jest połączenie aktywności fizycznej i diety. Żaden suplement nie jest równie skuteczny.

