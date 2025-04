Znów masz ochotę na słodką lub niezdrową przekąskę? Nie możesz zrzucić zbędnych kilogramów, bo ssanie w żołądku nie pozwala się skoncentrować na innych czynnościach? Prosty sposób pomaga poskromić apetyt. Do tego ten napój jest jednym z najzdrowszych.

Gorąca herbata kontra głód. Tani trik, który oszukuje mózg

Jest wiele sposobów, które mogą pomagać w dbaniu o zdrową sylwetkę. Jednym z nich jest sięganie po ciepłą herbatę w momentach pojawienia się głodu. Oczywiście ta metoda nie powinna zastępować zbilansowanej i pełnowartościowej diety. Warto napić się herbaty dla zmniejszenia głodu zwłaszcza wieczorem, gdy nie chcemy objadać się na noc, a lodówka zdaje się nas przyciągać.

Wciąż pojawiają się nowe badania naukowe na temat wpływu ciepłych napojów na uczucie sytości. Zauważyliśmy, że gorące płyny mogą powodować efekt pełności w żołądku, co może pomóc w stłumieniu apetytu - powiedział dr Peminda Cabandugama, endokrynolog i diabetolog, w wywiadzie dla portalu Cleveland Clinic.

Nie tylko hamuje apetyt. Jak jeszcze herbata pomaga w odchudzaniu?

Herbata oprócz tego, że hamuje apetyt, może pomagać w kontrolowaniu wagi na inne sposoby. Zawiera kofeinę, która przyspiesza metabolizm, choć mniejszą ilość niż np. kawa. Picie herbaty może zapobiegać otyłości poprzez zmniejszenie ilości spożywanego pokarmu i jego wchłaniania w układzie pokarmowym.

Korzystne działanie mają też obecne w herbacie teaflawiny, katechiny i polifenole, które pomagają w zapobieganiu i leczeniu wielu zaburzeń metabolicznych, w tym zespołu metabolicznego, chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy typu 2 i otyłości. Składniki herbaty, co pokazują badania, zmniejszają też magazynowanie tłuszczu oraz hamują jego wchłanianie.

Pamiętaj, że chociaż herbata może redukować głód, to by wykorzystać w pełni jej prozdrowotny potencjał, należy pić herbatę dobrej jakości, bez dodatków takich jak cukier, miód i słodkie syropy.

