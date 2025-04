Gdy myślimy o diecie, to przede wszystkim o konkretnych produktach spożywczych, ale nawyki żywieniowe odgrywają równie ważną rolę w kontekście zdrowia i dbania o figurę. Innymi słowy, ważne jest nie tylko to, co jemy, ale też jak to jemy.

Jedz wolniej, a zjesz mniej – regułę potwierdzają nowe badania

Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że osoby z otyłością jedzą na ogół szybciej niż szczupli. Wiadomo też, że czas trwania posiłku i liczba kęsów mają duży wpływ na ilość spożytego przez nas jedzenia. Taką wiedzę wykorzystali badacze pod kierunkiem prof. Katsumi Iizuka z Wydziału Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Zdrowia Fujita w Japonii.

Przeprowadzili interesujący eksperyment, w którym wzięło udział 33 uczestników w wieku od 20 do 65 lat. Poproszono ich o spożywanie kawałków pizzy, ale z dostosowaniem się do rytmu wyznaczanego przez metronom. Eksperci mierzyli czas trwania posiłku, liczbę kęsów, liczbę żuć i tempo żucia w różnych warunkach. Finalnie Japończycy doszli do wniosku, że wolniejsze tempo jedzenia, przyjmowanie mniejszych kęsów i zwiększenie przeżuć na każdy kęs, to proste metody wydłużania czasu trwania posiłku. Z kolei dłuższe jedzenie, to mniejsze ryzyko przejadania się.

To proste rozwiązanie, oszczędzające pieniądze, które można zacząć stosować od razu, aby zapobiegać otyłości - mówi prof. Iizuka, podkreślając praktyczne zastosowanie wyników.

W naturalnych warunkach ważne jest spokojne otoczenie podczas przyjmowania posiłków, co można utożsamiać z wolniejszym tempem pracy metronomu.

Tempo jedzenia posiłków a różnice płci

Co ciekawe, badanie wykazało też istotne różnice w nawykach żywieniowych między mężczyznami a kobietami. Kobiety zwykle poświęcały więcej czasu na zjedzenie kawałka pizzy, bo średnio 87 sekund, w porównaniu do 63 sekund u mężczyzn. Również przeżuwały dłużej (średnio 107 razy, w porównaniu do 80 u mężczyzn) i brały więcej kęsów (4,5 w porównaniu do 2,1). Niemniej jednak tempo samego żucia było podobne u obu grup.

Pełne wyniki badania ukazały się w naukowym piśmie Nutrients.

