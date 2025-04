Te słodycze mają naprawdę mało kalorii i możesz je jeść nawet na diecie. Kupisz je w sklepie lub za grosze zrobisz w domu

Niskokaloryczne słodycze dostarczają mało kalorii — albo w 100 g, albo w porcji, co zwykle oznacza niewielką gramaturę. Naturalne niskokaloryczne słodkości to owoce, ale nie trzeba się do nich ograniczać. Gotowe słodycze mogą dostarczyć od 10 do 90 kcal w 100 g. Niewielkie porcje słodyczy to dawka energii od 21 do 135 kcal w gramaturze 5,5-115 g. Z kolei domowe słodkie przekąski mogą dostarczać nawet jedynie 30-105 kcal w porcji o znacznie większej gramaturze.