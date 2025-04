5 z 6

Problemy ze snem

Jeśli już od dłuższego czasu nie możesz się wyspać to jest duża szansa, że problemy ze snem utrudniają ci odchudzanie. Dlaczego? W czasie głębokiego snu wydzielany jest hormon wzrostu, którego jedną z funkcji jest pobudzanie spalania tkanki tłuszczowej. Brak snu to dla ciała sygnał to zwiększonego wydzielania kortyzolu, który nasila magazynowanie energii w postaci tłuszczu.

Co zrobić?

Jeśli pracujesz do późna, albo wiecznie dążysz do perfekcji zmień priorytety. Bez snu nie będziesz ani wydajna, ani doskonała, możesz za to stać się drażliwa i mieć problemy z dojściem do idealnej masy ciała. Zadbaj o odpowiednią higienę snu, wyłącz telewizor, odłóż komórkę. Naucz się kilku oddechowych technik relaksacji.

