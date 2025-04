Ćwiczenia TBC to trening kondycyjny i wzmacniający całe ciało w jednym

Ćwiczenia TBC to określenie często używane do charakterystyki zajęć grupowych w fitness klubie. Są to ćwiczenia, które można by nazwać uniwersalnymi, bo ich celem jest poprawa kondycji, ale i wzmacnianie wszystkich najważniejszych partii mięśniowych. Trening TBC można jednak wykonywać w domu lub na świeżym powietrz. Wystarczy odpowiednio dobrać ćwiczenia.