Jaka herbata na odchudzanie zadziała najlepiej? Ta, którą będziesz regularnie pić jako element prawdziwej, zdrowej diety odchudzającej. Herbata może cię nawodnić, uzupełnić przeciwutleniacze i pomóc w trawieniu, co sprawi, że łatwiej zniesiesz dietę wyszczuplającą, która przecież zawsze wiąże się z jakimiś wyrzeczeniami. Oto polecane przez nas mniej typowe herbaty na odchudzanie.

Spis treści:

Tak naprawdę każda herbata pomoże ci schudnąć, jeśli zastąpi w dotychczasowym sposobie żywienia słodkie, wysokokaloryczne napoje. O ile będziesz ją pić gorzką, rzecz jasna.

Tradycyjne herbaty (czarne, zielone, białe) zawierają ponadto katechiny, które wykazują działanie ułatwiające spalanie tkanki tłuszczowej. Te związki to przeciwutleniacze, które mogą też działać przeciwzapalnie, wspomagając ogólny stan zdrowia i pracę układu pokarmowego.

Najpopularniejszymi herbatami polecanymi w kontekście odchudzania są:

herbata czarna,

zielona herbata,

herbata biała,

yerba mate,

niebieska herbata oolong.

My jednak polecamy w większości niedrogie herbatki ziołowe, które wcale nie gorzej będą radziły sobie ze wspomaganiem odchudzania.

Oto 5 mniej typowych propozycji herbat na odchudzanie. Większość z nich to znane ci, przynajmniej ze słyszenia, herbatki ziołowe:

z hibiskusa – zawiera antocyjany, związki fenolowe i flawonoidy, które działają tak samo jak katechiny w herbatach wcześniej wymienionych.

– zawiera antocyjany, związki fenolowe i flawonoidy, które działają tak samo jak katechiny w herbatach wcześniej wymienionych. imbirowa – dostarcza zingeronu oraz shoagoli, które także mogą stymulować spalanie tłuszczu. Wystarczy do dowolnej herbaty dodać kawałek imbiru. Po więcej informacji zajrzyj do materiału: Jak działa imbir na odchudzanie.

– dostarcza zingeronu oraz shoagoli, które także mogą stymulować spalanie tłuszczu. Wystarczy do dowolnej herbaty dodać kawałek imbiru. Po więcej informacji zajrzyj do materiału: Jak działa imbir na odchudzanie. miętowa – co prawda nie wpływa na metabolizm tłuszczu, lecz potrafi hamować apetyt, co z pewnością w odchudzaniu pomaga.

– co prawda nie wpływa na metabolizm tłuszczu, lecz potrafi hamować apetyt, co z pewnością w odchudzaniu pomaga. rumiankowa – korzystnie wpływa na trawienie, hamuje apetyt i ułatwia zasypianie – wszystko to sprzyja odchudzaniu. Rumianek na odchudzanie to naprawdę niezły pomysł.

– korzystnie wpływa na trawienie, hamuje apetyt i ułatwia zasypianie – wszystko to sprzyja odchudzaniu. Rumianek na odchudzanie to naprawdę niezły pomysł. jaśminowa – no dobra, trochę tu oszukujemy, bo herbatka jaśminowa najczęściej robiona jest na bazie herbaty zielonej. Nie zmienia to faktu, że w tej wersji może sprzyjać spalaniu tłuszczu i nieznacznie przyspieszać metabolizm.

Pierwsze 4 propozycje to naprawdę tanie herbatki ziołowe, na które nie trzeba wydawać majątku. Nic nie ryzykujesz, kupując je i pijąc w czasie odchudzania. W dodatku można je pić na ciepło i na zimno, np. z kostkami lodu.

fot. Herbata ziołowa na odchudzanie/ Adobe Stock, Getty, MEDITERRANEAN

Zacznijmy od tego, że każda herbata na odchudzanie jest najlepsza, jeśli jest dobrej jakości. Unikaj sztucznych aromatów, wybieraj produkty organiczne. Tak, są droższe, ale jeśli liczysz na wspomaganie herbatą odchudzania, chcesz z tej herbaty wyciągnąć wszystko, co najlepsze. A tylko dobrej jakości produkty, ci to zapewnią. Dobra zielona herbata na odchudzanie kosztuje nawet 80 zł za 50 g.

W celu odchudzania zieloną herbatę należy wrzucić do zagotowanej wody i odstawić pod przykryciem na 5-10 minut. Potem możesz ją odlać i wypić. Im dłużej ja parzysz, tym więcej substancji przenika do wody, ale tez intensywniejszy smak, w tym charakterystyczna goryczka. Możesz ją nieco złagodzić, dodając do naparu trochę soku z limonki lub cytryny, albo zaparzyć ją razem z dodatkiem mięty lub rumianku, które mają wyraźnie łagodniejszy smak.

Nie dosładzaj, nie stosuj słodzików. Rozsmakuj się w prawdziwej gorzkiej herbacie – to przyda ci się już po zakończeniu odchudzania, aby nie wracać do nawyku picia słodzonych napojów. To jeden z elementów unikania efektu jojo.

