Keto ptasie mleczko przygotujesz bez wysiłku i specjalnych umiejętności. Wystarczy kilka składników i podstawowe kuchenne narzędzia. Kluczowe jest dobre schłodzenie masy, aby pianka stężała i dała się później wyjąć z foremek lub pokroić. Możesz ptasie mleczko ozdobić czekoladą albo je w niej obtoczyć. Pamiętaj jednak, że to dodatkowa porcja węglowodanów. Podajemy zawartość węgli netto w każdym przepisie, abyś mogła kontrolować ich ilość w diecie ketogenicznej i na keto adaptacji.

Tradycyjne ptasie mleczko zdecydowanie nie jest keto, gdyż zawiera mnóstwo węglowodanów, także netto. Wystarczy przeczytać wartości odżywcze. Przytaczamy je tutaj na podstawie ptasiego mleczka waniliowego renomowanego producenta, podając wartości odżywcze na 100 g produktu:

węglowodany: 57 g ,

, tłuszcz: 22 g,

białko: 2,8 g,

błonnik: 2,6 g.

To oznacza, że w 100 g jest aż 54,2 g węglowodanów netto. Pomyślisz, że 1 ptasie mleczko przecież nie waży 100 g. Prawda, jeden kawałek waży ok. 12 g, co oznacza, że dostarcza 6,5 g węglowodanów netto. Teoretycznie możesz więc zjeść 1, maksymalnie 2 kostki ptasiego mleczka na diecie ketogenicznej, ale musisz wliczyć zjedzone z nimi węglowodany do ich dziennego limitu.

Przy 2 kostkach ptasiego mleczka, oznacza to, że w pozostałych posiłkach musisz zmniejszyć ich zawartość o 13 g, co przy limicie 50 g jest jeszcze do ogarnięcia, ale przy limicie 30 g, będzie już dość trudne. Dlatego lepiej samodzielnie przygotować keto ptasie mleczko, które będzie dostarczało znacznie mniej węglowodanów.

Podstawowa sprawa to wyeliminowanie z przepisu cukru oraz słodkiej czekolady. Zastępuje się je keto słodzikami oraz gorzką, niesłodzoną czekoladą.

Oczywiście domowe keto ptasie mleczko nie będzie wyglądało tak, jak to oryginalne, bo trudno będzie je przygotować w postaci idealnych sześcianików oblanych czekoladową polewą. Nie znaczy to, że smakiem i konsystencją nie będzie przypominać oryginału.

Pamiętaj, aby dużą formę, jeśli używasz jej zamiast silikonowych foremek, wyłożyć papierem do pieczenia. Dzięki temu potem łatwiej wyjmiesz kawałki keto ptasiego mleczka.

Obiecujemy: z naszymi przepisami, które znajdziesz poniżej, przygotujesz pyszne keto ptasie mleczko, które w porównaniu z oryginałem dostarczy ci znikomej ilości węglowodanów, co powoli ci zjeść więcej niż 1 mały kawałek.

W całym przepisie jest ok. 17,5 g węglowodanów netto. Jeśli zrobisz 18 kawałków keto ptasiego mleczka, w każdym z nich będzie niecały 1 g węglowodanów netto, a dokładniej ok. 0,97 g netto. To naprawdę świetny keto deser z mascarpone.

Składniki:

100 ml śmietanki 36%

3 łyżki żelatyny,

3 białka jaj,

3 łyżki erytrytolu w pudrze,

pół łyżeczki ekstraktu waniliowego,

200 g mascarpone,

25 g masła,

60 g czekolady 85% kakao bez cukru.

Sposób przygotowania:

Dodaj żelatynę do 25 ml śmietanki, zamieszaj i odstaw, aby żelatyna wchłonęła wilgoć. Resztę śmietany zagotuj, a następnie dodaj nasiąkniętą żelatynę i rozmieszaj ją. Odstaw do przestygnięcia. Ubij białka na sztywną pianę. Następnie wmieszaj erytrytol, aromat waniliowy oraz mascarpone (dodawaj serek po jednej łyżce). Nabierz kopiastą łyżkę piany i rozmieszaj ją w rozpuszczonej żelatynie, a następnie wmieszaj mikserem żelatynową masę do reszty piany. Przełóż sprawnie masę do rękawa cukierniczego i wyciśnij z niego porcyjki masy (możesz także wylać ją na blachę wyłożoną papierem do pieczenia). Wstaw do lodówki. Gdy keto ptasie mleczko stężeje, rozpuść masło w rondelku na małym ogniu i dodaj do niego czekoladę. Mieszaj, aż się rozpuści. Nabijaj każde ptasie mleczko (to w formie najpierw pokrój na kawałki) na patyczek szaszłykowy, obtaczaj w czekoladzie i odkładaj na czysty papier do pieczenia. Odstaw do lodówki do stężenia polewy.

fot. Keto ptasie mleczko z mascarpone/ iStock by Getty Images, torriphoto

Oto keto ptasie mleczko ze śmietany 30% i galaretki malinowej. Pozwala przygotować pyszne różowe pianki. Wykończenie deseru zależy od ciebie. Możesz posypać erytrytolem w pudrze lub skropić rozpuszczoną gorzką czekoladą. Cały przepis dostarcza bez dodatku czekolady ok. 27 g węglowodanów netto. Po użyciu tabliczki czekolady, wartość ta wzrośnie o ok. 10 g. Jeśli podzielisz keto ptasie mleczko na 24 kawałki, każdy z nich dostarczy: ok. 1,1 g węglowodanów netto, jeśli nie dodasz czekolady oraz ok. 1,5 g węglowodanów netto po dodaniu czekolady.

Składniki:

500 g twarogu na sernik,

2 galaretki malinowe bez cukru,

250 g śmietanki 30%,

65 g erytrytolu w pudrze,

0,5 l wody,

ewentualnie do dekoracji: erytrytol w pudrze lub gorzka czekolada 85% kakao bez cukru.

Sposób przygotowania:

Zagotuj wodę, a następnie rozpuść w niej galaretki malinowe i odstaw do wystygnięcia, ale nie stężenia. Ubij śmietankę, a następnie wmieszaj do niej erytrytol w pudrze i ser na sernik. Na koniec wmieszaj do niej ostudzoną, płynną galaretkę. Tak powstałą masę wylej do formy i wstaw do lodówki do pełnego stężenia (kilka godzin). Keto ptasie mleczko malinowe możesz ozdobić z wierzchu erytrytolem w pudrze lub roztopić czekoladę i nią polać deser. Gdy czekolada stężeje, pokrój ptasie mleczko na kawałki i przełóż na talerz.

fot. Keto ptasie mleczko z galaretki/ iStock by Getty Images, Artur Kozlov

Przepis jest prosty i niezawodny. Dostarcza ok. 40 g węglowodanów netto. Jeśli podzielisz całość na 20 kawałków, w każdym z nich będzie ok. 2 g węglowodanów netto.

Składniki:

puszka mleczka kokosowego (500 g),

15 g żelatyny,

50 g erytrytolu w pudrze,

mała szczypta soli,

100 g czekolady gorzkiej 85% kakao.

Sposób przygotowania:

Podgrzej mleczko kokosowe, a gdy będzie mocno ciepłe, zestaw z ognia, wsyp żelatynę i dokładnie wymieszaj, aby się rozpuściła. Odstaw do ostygnięcia, ale nie stężenia. Przelej masę do formy albo do foremek silikonowych na spore kostki lodu. Wstaw do lodówki na kilka godzin, aby masa stężała. Rozpuść czekoladę w kąpieli wodnej i zdejmij z kuchenki. Wyjmij keto ptasie mleczko z foremek lub pokrój i wyjmij na talerz. Nadziewaj każdy kawałek na patyk szaszłykowy i zanurzaj w ciepłej, ale nie gorącej czekoladzie. Czekoladą możesz polać część kawałków keto ptasiego mleczka. Podawaj na patyczkach lub bez nich.

fot. Keto ptasie mleczko z mleka kokosowego/ iStock by Getty Images, PavelKant

