Dieta dla grupy krwi A - tabela produktów żywnościowych polecanych i przeciwwskazanych

Idealna dieta dla osób z grupą krwi A to dieta wegetariańska. Osoby z grupą krwi A powinny szczególnie zadbać o to, by uzupełnić swoją dietę w kwas foliowy. Znajduje się on w szparagach, czerwonych buraczkach, szpinaku, brokułach i drożdżach. Przedstawiamy kompletną tabelę produktów żywnościowych polecanych dla grupy krwi A.