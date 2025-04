Dlaczego warto korzystać z tabeli kalorii?

Wielokrotnie zastanawiałaś się nad przejściem na dietę 1000 kcal lub 1200 kcal? Liczenie kalorii jest jednym z najpopularniejszych sposobów walki z nadwagą. Dzięki znajomości tabel kalorycznych produktów jesteśmy w stanie zaplanować każdy posiłek i dostosować go do potrzeb organizmu. A co najważniejsze - jesteśmy w stanie przewidzieć tempo chudnięcia!

Wiesz, że kilogram to mniej więcej 7 tysięcy kalorii? Oznacza to, że jeśli przejdziesz na dietę 1200 kcal i będziesz skrupulatnie trzymać się tego planu żywieniowego, w ciągu tygodnia powinnaś stracić właśnie około kilograma (w przybliżeniu dzienne zapotrzebowanie kaloryczne kobiety niepracującej fizycznie wynosi ok. 1900 - 2200 kcal/dzień). Tabela kalorii to twój sprzymierzeniec, jeśli tylko będziesz wiedzieć, jak z niej korzystać umiejętnie.

Tabele kalorii - jak z nich korzystać?

Zanim zaczniesz przygotowywać posiłek, sprawdź w tabeli kalorii wartości energetyczne wybranych produktów, które wykorzystasz do komponowania posiłku, zważ je i zsumuj.

Koniecznie sprawdź, ile kalorii ma twój ulubiony produkt, a dopiero później podejmij decyzję, czy chcesz go zjeść :)

Jeśli na poważnie myślisz o przejściu na dietę 1000, 1200 ,1400 kcal musisz pamiętać, że wymaga ona naprawdę sporo pracy. Po pierwsze powinnaś mieć w domu wagę kuchenną. Po drugie powinnaś mieć zawsze pod ręką tabele kalorii - czy to jako aplikację w telefonie komórkowym, czy to w wersji drukowanej w formie książeczki.

Pamiętaj, że ten plan żywieniowy nie może być stosowany na oko. Jeśli będziesz szacować wartość kaloryczną właśnie w ten sposób możesz być przekonana, że tempo chudnięcia nie będzie dla ciebie zadowalające. Dlaczego? Bo trzeba naprawdę doskonale znać tabele kalorii, by móc oszacować ilość spożytych kalorii w 1 posiłku. Dla początkujących jest to raczej niemożliwe do zrealizowania.

Co znajdziesz w tabelach kalorii?

W tabeli kalorii znajdziesz kaloryczność wszystkich produktów spożywczych, które jesteś w stanie kupić w sklepie. Pamiętaj jednak, że i tutaj należy mieć na uwadze zachowanie marginesu błędu. Przykładowo bardziej dojrzałe jabłko będzie miało więcej kalorii niż to, które jest jeszcze nie do końca dojrzałe.

Aby mieć pewność, ile kalorii spożywasz, przeczytaj informacje zawarte na etykietach produktów takich jak np. nabiał, słodycze, napoje, produkty mączne itp. Producenci są zobowiązani do zawierania takich informacji na swoich produktach, a poprzez częste kontrole możemy mieć pewność, że te informacje nie wprowadzają nas w błąd.

